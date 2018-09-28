Arjen ArÃ® Åžiir YarÄ±ÅŸmasÄ± Ã¶dÃ¼lleri verildi

Bu yÄ±l 5â€™incisi dÃ¼zenlenen Arjen ArÃ® Åžiir YarÄ±ÅŸmasÄ±'nÄ± 'VÃª LehzÃª VÃª PayÃ®zÃª' isimli ÅŸiir dosyasÄ±yla EmerÃ®kÃª SidÃ®qayÃª kazandÄ±.

Arî Ailesi, Sor YayÄ±nevi ve Lîs YayÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan bu yÄ±l 5’incisi düzenlenen Arjen Arî Åžiir YarÄ±ÅŸmasÄ±'nÄ± kazanan isim belli oldu. “Vê Lehzê Vê Payîzê” isimli ÅŸiir dosyasÄ±yla Emerîkê Sidîqayê ödüle deÄŸer görüldü. Onur Ödülü ise Türk Tabipleri BirliÄŸine (TTB) verildi.

DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±’ndaki Dicle konferans salonunda yapÄ±lan törende ödüller sahiplerine takdim edildi. Ödül töreninde Arî’nin ailesi, yazar MÄ±gÄ±rdiç Margosyan, ÅŸair C. HakkÄ± Zariç, Lal laleÅŸ, KürtPEN EÅŸ BaÅŸkanÄ± Osman Özçelik, Dilop Dergisi DiyarbakÄ±r Temsilcisi ReÅŸo Ronahi’nin yanÄ± sÄ±ra birçok konuk katÄ±ldÄ±.

‘HAYATTAYKEN BÄ°ZE YOL AÇARDI’

C. HakkÄ± Zariç yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada “Bir kenti var eden sadece onun tarihi dokusu deÄŸil, onun içinde yaÅŸayan orayÄ± yazan ÅŸairleri ve edebiyatçÄ±larÄ±dÄ±r. NasÄ±l ki Mahmud DerviÅŸ dediÄŸimiz aklÄ±mÄ±za Filistin geliyorsa, iÅŸte DiyarbakÄ±r dediÄŸimizde, bölgeden bahsettiÄŸimizde Arjen Arî’nin akla gelmesi çok anlaÅŸÄ±labilir çok yerinde bir duygu. Bir ÅŸairin ülkesiyle, memleketiyle anÄ±lmasÄ± kadar onur duyabileceÄŸi baÅŸka hiçbir ÅŸey yoktur” dedi.

Arjen Arî’ÅŸiir yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n önemine vurgu yapan Lal LaleÅŸ, “Arî hayattayken hem okuyucuda hem de toplumda heyecan yaratÄ±rdÄ±. Bize yol açardÄ±, dile yaklaÅŸÄ±mÄ±yla, insanlÄ±ÄŸa yaklaÅŸÄ±mÄ±yla, dostluk ve arkadaÅŸlÄ±ÄŸa yaklaÅŸÄ±mÄ±yla bize rehber olacak ÅŸiirler bÄ±raktÄ±. Arjen Arî evet Kürt’tü ama her kültürü, her dili severdi.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘ONUNLA AYNI YOLUN YOLCUSUYUM’

Yazar MÄ±gÄ±rdiç Margosyan ise, Arjen Arî’nin ÅŸiir çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n önemine deÄŸinerek “Onun kendi dili hakkÄ±nda Kürtçe ile ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ne kadar önemli olduÄŸunu ve ne kadar deÄŸer verdiÄŸini biliyorum. YakÄ±ndan izledim, hissetim. Ben de bir yerde onunla aynÄ± yolun yolcusu olduÄŸum için bu vesileyle onun manevi huzurunda saygÄ±larÄ±mÄ± sunuyorum” ifadelerini kullandÄ±.

KürtPen EÅŸ BaÅŸkanÄ± Osman Özçelik ise anadilin önemine dikkat çekerek Arjen Arî’nin Kürt diline katkÄ±larÄ±nÄ± dile getirdi. Özçelik, “Her yÄ±l onu anÄ±yoruz. Dilimiz daha da geliÅŸiyor. Dilin geliÅŸmesi için örgütlü olmak lazÄ±m. Biz örgütlü olursak dilimize sahip çÄ±karsak dilimizi ileriye taÅŸÄ±rÄ±z” dedi.

‘ALDIÄžIM ÖDÜL HAYATIMI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°’

DosyasÄ± ödüle layÄ±k görülen Emerîkê Sidîqayê, aldÄ±ÄŸÄ± ödülle hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiÄŸini ve büyük bir sorumluluÄŸu da kendisiyle getirdiÄŸini ifade ederek “Bu güne kadar dengbêj ve öykücü dinliyordum. Bu eser onlar sayesinde ortaya çÄ±ktÄ±. Fakat layÄ±k olmak zordur, bundan sonra Arjen Arî’nin sözünün peÅŸinden gideceÄŸim ve ona layÄ±k olacaÄŸÄ±m” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘BÄ°Z SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ’

TTB Merkez Konseyi adÄ±na Onur Ödülü’nü TTB Merkez Konsey eski üyesi Åžeyhmus Gökalp aldÄ±. TTB adÄ±na konuÅŸan Gökalp, sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± döneminde bölgede saÄŸlÄ±k hizmeti sunan hekimlere açÄ±lan davaya dikkat çekerek “Biz de hekimlik sanatÄ±nÄ±n , hekimlik mesleÄŸinin o yÄ±llardan süregelen birikimine layÄ±k olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Sözümüzü yutmadÄ±k, geri adÄ±m atmadÄ±k. Dedik ki ‘SavaÅŸ bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunudur’ biz sözümüzün arkasÄ±ndayÄ±z. O dönemde TTB Konseyinin bu duruÅŸunu bütün toplum sahiplendi. bize bu ödülü layÄ±k kurumlara ayrÄ±ca teÅŸekkür ediyoruz” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 15:16

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