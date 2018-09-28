Dersim'de orman yangÄ±nlarÄ± yayÄ±lÄ±yor

Dersimâ€™deki orman yangÄ±nlarÄ±na yetkililer tarafÄ±ndan mÃ¼dahale edilmiyor. YangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek isteyen gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler ise engelleniyor.

Dersim’deki orman yangÄ±nlarÄ± yayÄ±lÄ±rken, söndürülmesine dair bir giriÅŸimde bulunulmuyor. YangÄ±nÄ± söndürmek isteyen gönüllüler ise engelleniyor.



Mezopotamya haber ajansÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Dersim'de yayÄ±larak devam eden orman yangÄ±nlarÄ±na yetkililer tarafÄ±ndan müdahale edilmediÄŸi gibi gönüllülerin de söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na izin verilmiyor. Günlerdir süren orman yangÄ±nlarÄ±, Dersim merkeze baÄŸlÄ± Kutudere, Harsi, Areki, Zargovit ile OvacÄ±k ilçesine baÄŸlÄ± Ahpanos, Pülümür ilçesi Meydanlar Mahallesi kÄ±rsal bölgesinde sürüyor.



Dün merkeze baÄŸlÄ± Pilvenk mevkiinde çÄ±kan yangÄ±n gönüllülerin müdahalesi sonucu kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.



Dersim'in Mazgirt ilçesinde baÅŸlatÄ±lan askeri operasyon ise 3 gündür sürüyor. Operasyon sonucu Kale ile Geban bölgesi arasÄ±nda çÄ±kan orman yangÄ±nÄ± yayÄ±larak devam ediyor. Askerler, Kale köyünde ikamet edenlerin dÄ±ÅŸÄ±nda kimsenin giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na izin vermiyor. Orman yangÄ±nlarÄ± Dersim’in dört bir tarafÄ±nÄ± sarmalarken, yangÄ±nlarÄ±n söndürülmesi engelleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 15:10

www.evrensel.net