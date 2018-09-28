Eren Erdem iÃ§in tutukluluÄŸun devamÄ± kararÄ± verildi

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.

CHP eski milletvekili Eren Erdem'in "FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütüne dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek" suçundan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava nedeniyle yapÄ±lan aylÄ±k tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.

ÇaÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde duruÅŸmalÄ± olarak yapÄ±lan aylÄ±k tutukluluk incelemesine sanÄ±k Eren Erdem getirilmedi. DuruÅŸmaya Erdem'in avukatlarÄ±, aralarÄ±nda Sezgin TanrÄ±kulu'nun bulunduÄŸu CHP Milletvekilleri, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri ile Eren Erdem'in annesi Hüsniye ve babasÄ± Hasan Erdem hazÄ±r bulundu. Sesli ve Görüntülü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile yapÄ±lan duruÅŸmada avukatlar, Eren Erdem'in tahliyesini talep etti. Tahliyeye iliÅŸkin kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, suçun niteliÄŸi, suçun katalog suçlardan oluÅŸu, sanÄ±k hakkÄ±nda beyanda bulunan diÄŸer sanÄ±k beyanlarÄ±, mevcut deliller, kuvvetli suç ÅŸüphesini gösteren delillerin bulunmasÄ± sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n henüz alÄ±nmamÄ±ÅŸ olmasÄ±, adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasÄ±nÄ±n bu aÅŸamada yetersiz kalacaÄŸÄ± gerekçeleriyle sanÄ±k Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.

Eren Erdem ve kapanan KarÅŸÄ± Gazetesi eski çalÄ±ÅŸanÄ± diÄŸer sanÄ±klarla birlikte 31 Ekim'de Silivri'de hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.

ADLÄ°YE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

ÇaÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki alanda CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gökçe Gökçen ve CHP milletvekillerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu bir grup açÄ±klama yaptÄ±. Gökçe Gökçen, Eren “Eren Erdem mahkemeye getirilmedi. Avukatlar Eren adÄ±na savunma yapabildiler. 92 günün sonunda gerekçesiz siyasi bir kararla tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verildi. Bu siyasi bir karardÄ±r. Bu davanÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± buradan ifade ediyoruz” dedi.

Eren Erdem'in avukatÄ± Onur Cingil de dava süreci hakkÄ±nda bilgi vererek, “Bugün hukuk adÄ±na komik bir süreç yaÅŸadÄ±k. Çünkü sanÄ±k bizzat yoktu. Biz avukatlarÄ± olarak gÄ±yabÄ±nda onu savunduk. Tahliyesini talep ettik. Burada nasÄ±l bir kumpasÄ±n olduÄŸunu hep beraber ortaya koyduk. Bugün tahliye alabilirdik, eÄŸer gerçekten hukuku iÅŸletselerdi. Adalet herkese lazÄ±m” diye konuÅŸtu.

Anne Hüsniye Erdem ise, “ÇocuÄŸumun bugün duruÅŸmasÄ± vardÄ±. AzÄ±cÄ±k olsa bir ümidim vardÄ±. Sürekli hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸatÄ±yorlar bize. ÇocuÄŸumun sürekli mahkemeleri erteleniyor. Ne yaptÄ± bu çocuk? Küçük çocuÄŸum askerde, büyük oÄŸlum cezaevinde. ÇocuÄŸumu zindana attÄ±lar. Beni cehenneme attÄ±lar. Ben kanser hastasÄ±yÄ±m. Ayakta duracak halim kalmadÄ±” diyerek karara tepki gösterdi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 14:55

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