Nusret'in et lokantasÄ±nda alev gÃ¶sterisi faciasÄ±

Nusretâ€™in Ä°stanbul Etilerâ€™deki ÅŸubesinde yapÄ±lan alev gÃ¶sterisi sÄ±rasÄ±nda 5 kiÅŸi yanarak yaralandÄ±. Bir kadÄ±n turistin aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Nusret’in Ä°stanbul Etiler’deki ÅŸubesinde yapÄ±lan alev gösterisi faciayla sonuçlanÄ±yordu. Alevlerin aniden parlamasÄ±yla eÅŸiyle birlikte restoranda bulunan bir kadÄ±n turistin kÄ±yafetleri tutuÅŸtu. Herkesin gözü önünde alevlerin içinde kalan ve vücudunda aÄŸÄ±r yanÄ±klar oluÅŸan kadÄ±n, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayda 3 turist ve 2 çalÄ±ÅŸanÄ±n da çeÅŸitli yerlerinde yanÄ±klar oluÅŸtu.

3 TURÄ°ST VE 2 ÇALIÅžAN YARALANDI

Olay dün saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda yaÅŸandÄ±. Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n anlatÄ±mlarÄ±na göre, Nusret’in Ä°stanbul Etiler’deki ÅŸubesindeki restoranÄ±nÄ±n bar kÄ±smÄ±ndaki masa üzerinde iki çalÄ±ÅŸan alev gösterisine baÅŸladÄ±. MasanÄ±n üzerindeki alevler bir anda etrafa sÄ±çrayÄ±nca bir çalÄ±ÅŸan, elindeki bidondan alevlerin üzerine bir sÄ±vÄ± döktü. Alevler daha da büyüdü.

Alevler bar kÄ±smÄ±nda Krisryna Tresnakova'nÄ±n kÄ±yafetini tutuÅŸturdu. Bir anda alevler içinde kalan genç kadÄ±na çevredekiler müdahale etti. AÄŸÄ±r yaralanan kadÄ±n, ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Olayda Krisryna Tresnakova dÄ±ÅŸÄ±nda 2 turist ve 2 çalÄ±ÅŸan da çeÅŸitli yerlerinden yandÄ±. ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.

ÅžÄ°KAYETÇÄ° OLDULAR

Olayda yaralananlar tedavilerinin ardÄ±ndan polise verdikleri ifadelerinde restoran sahibi Nusret'ten ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan ÅŸikayetçi oldu.

Olayda yaralanan Viktor HajÄ±cek isimli turist BirGün’e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Kabus gibi bir gece yaÅŸadÄ±k” dedi ve kÄ±z arkadaÅŸÄ± Krisryna Tresnakova'nÄ±n kötü durumda olduÄŸunu belirtti. Viktor Hajicek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Dün akÅŸam böyle bir olay yaÅŸandÄ±. OlayÄ±n hemen ardÄ±ndan bir hastaneye gittik. Benim de bazÄ± yanÄ±klarÄ±m var ama kÄ±z arkadaÅŸÄ±m Krisryna Tresnakova benden çok daha kötü durumda. Olay çok yeni ve ÅŸimdi daha fazla bilgi verecek durumda deÄŸilim. Kabus gibi bir gece yaÅŸadÄ±k ve hâlâ devam ediyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 14:55

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