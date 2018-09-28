Ã‡ukaralan AltÄ±n Madeni'nin kapasite artÄ±rÄ±mÄ± iptal davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Ã‡ukuralan AltÄ±n Madeni'ne karÅŸÄ± aÃ§Ä±lan davada madenin Kozak YaylasÄ±nÄ± tehdit eder hale geldiÄŸi vurgulanarak 'Ã‡ED olumlu' kararÄ±nÄ±n iptali istendi.

Metehan UD

Ä°zmir

Koza AltÄ±n ÅŸirketinden TMSF’ye devredilen Çukuralan AltÄ±n Madeninin üçüncü kapasite artÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± EGEÇEP, Bergama Belediyesi ve yurttaÅŸlar tarafÄ±ndan açÄ±lan yürütmeyi iptal davasÄ± bugün görüldü. Yeni faaliyete giren Ä°zmir Bölge Ä°dare Mahkemesi'nin duruÅŸma salonunda görülen davada davacÄ± avukatlarÄ± ve davalÄ± durumdaki Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile dosyaya müdahil olan Koza AltÄ±n Madeni Åžirketi'nin avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Mahkeme daha önce de verilen 'ÇED olumlu' kararÄ± için yürütmeyi durdurma kararÄ± vermiÅŸti.

DuruÅŸmada ilk söz alan Bergama Belediyesi'nin avukatÄ± Serdar Sinan, maden çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n koruma amacÄ±yla oluÅŸturulmuÅŸ alanlara girdiÄŸini ve kontrolsüz bir ÅŸekilde geliÅŸme gösterdiÄŸini dile getirdi. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±n sadece yeraltÄ±nda yapÄ±lacak olmasÄ±ndan 'flora ve faunanÄ±n zarar görmeyecek' demenin imkansÄ±z olduÄŸunu ifade eden Avukat Sinan çalÄ±ÅŸmalar bittikten sonra 'rehabilite edilince zarar minimuma iner' ifadelerinin de gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

'KOZAK YAYLASINI TEHDÄ°T EDÄ°YOR'

ÇalÄ±ÅŸma sahasÄ±nÄ±n kuÅŸ göç yollarÄ± üzerinde olduÄŸunu da ekleyen Avukat Sinan "ÇED raporunda yeni açÄ±lacak ocaÄŸÄ±n çevreye etkisine dair yeterli bir ÅŸekilde deÄŸerlendirme yapÄ±lmamÄ±ÅŸ. Proje sahasÄ±nÄ±n etrafÄ± tarÄ±m alanlarÄ± ile çevrili. Ocak, Kozak Yayla'sÄ±na dayanmÄ±ÅŸ durumda ve ciddi ÅŸekilde tehdit ediyor. Jeoloji mühendisinin bilirkiÅŸi raporunda belirttiÄŸi eksiklerin dikkate alÄ±narak kararÄ±n iptalini istiyoruz" dedi. Madenin ayrÄ±ca Mandra BarajÄ±'nÄ±n uzun mesafeli koruma alanÄ±nda olduÄŸunu da hatÄ±rlattÄ±.

'ÇIKACAK ALTINI DEÄžÄ°L DOÄžAYI DÜÅžÜNMELÄ°YÄ°Z'

EGEÇEP AvukatÄ± Arif Ali CangÄ± ise, Çukuralan'da çevre katliamÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek kamu yararÄ±nÄ± aÅŸan bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olunduÄŸu dile getirdi. CangÄ± "DoÄŸaya ve gelecek kuÅŸaklara karÅŸÄ± bu madeni durduramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için özür borcumuz var. DoÄŸa uyarÄ±yor ve küresel iklim deÄŸiÅŸiklikleri ile felaketlere neden oluyor. Bizim buradan çÄ±kacak altÄ±nÄ± deÄŸil, doÄŸayÄ± ve gelecek nesilleri düÅŸünmemiz lazÄ±m. Buradan çÄ±kan altÄ±nlar darbe giriÅŸimde bulunan örgüte gitti, doÄŸayÄ± katletme pahasÄ±na. Åžimdi ÅŸirketi kayyum yönetiyor ama devlet de aynÄ± hatayÄ± yapÄ±yor. Ä°dare ne pahasÄ±na olursa olsun bu projeyi sürdürmek istiyor" ifadelerini kullandÄ±.

MADENCÄ°LÄ°ÄžÄ° AÇIK KALP AMELÄ°YATINA BENZETTÄ°

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n avukatÄ± ise idarenin sadece ÇED yönetmeliÄŸini uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve madenden dolayÄ± menfaati olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Åžirketin avukatÄ± ise dosyadaki bilirkiÅŸi raporunu raÄŸmen ek rapor talebinde bulundu. Maden iÅŸletmeciliÄŸini açÄ±k kalp ameliyatÄ±na benzeten avukat, ocaÄŸÄ±n iÅŸleri bittiÄŸinde doÄŸanÄ±n eskisi gibi olacaÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. DavacÄ± avukatlarÄ±nÄ± 'duygusal laflar' kullanarak dosyayÄ± manipüle etmekle suçladÄ±. Åžirketin Çevre Yüksek Mühendisi ise maden sahasÄ±nda kimyasal kullanÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Mandra BarajÄ± sahasÄ±na zararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

MADENÄ°N ÖMRÜ 13 YIL DAHA UZADI

Üçüncü kez kapasite arttÄ±ran Çukuralan AltÄ±n Madeninin yüzde 84'ü ormanlÄ±k alanda bulunuyor. Maden bölgesi Kozak kÄ±zÄ±lçam gen koruma alanÄ± içinde kalÄ±yor. AKP-Gülen Cemaati çatÄ±ÅŸmasÄ± sürecinde önce kayyÄ±ma ardÄ±ndan TMSF’ye devredilen madenin eski sahibi AkÄ±n Ä°pek, FETÖ üyeliÄŸinden kÄ±rmÄ±zÄ± bültenle aranÄ±yor. 2010 ve 2011 yÄ±lÄ±nda olmak üzere iki kez kapasite arttÄ±ran maden son kapasite artÄ±ÅŸÄ± ile maden alanÄ±nÄ± 192 hektara çÄ±kardÄ±. Bergama ilçe merkezine 20, Dikili ilçe merkezine ise 15 kilometre uzaklÄ±kta bulunan maden bu kapasite artÄ±ÅŸÄ± ile ömrünü 13 yÄ±l daha uzatmÄ±ÅŸ oldu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 14:00

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