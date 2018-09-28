Bursaâ€™da kadÄ±n cinayeti: Yakarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Bursa'da Ãœmit V. sevgilisi ÅžengÃ¼l Vatansever'i benzin dÃ¶kÃ¼p yakarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

Bursa’da Ümit V. Åžengül Vatansever’i otomobilde benzin dökerek ateÅŸe verdi.

Yol kenarÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören çevredekiler durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekibi vücudunda aÄŸÄ±r yanÄ±klar olan Vatansever’i Åževket YÄ±lmaz EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne kaldÄ±rdÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatan polis ise ÅŸüpheli Ümit V.’yi kovalamaca sonucu yakaladÄ±. Ancak, Ümit V. de vücudundaki yanÄ±klar nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

VücutlarÄ±nda aÄŸÄ±r derece yanÄ±klar meydana gelen Åžengül Vatansever ile Ümit V., UludaÄŸ TÄ±p Fakültesi Hastanesi’nde bulunan YanÄ±k Ünitesi’nin tadilatta olmasÄ± ve bu nedenle hasta kabul etmemesi nedeniyle DarÄ±ca Farabi Devlet Hastanesi YanÄ±k Ünitesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Burada yapÄ±lan müdahaleye raÄŸmen Åžengül Vatansever yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ümit V.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduÄŸu belirtildi. Olayla ilgili soruÅŸturma sürdürülüyor. (DHA)

Åžengül Vatansever Kaynak: DHA

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 13:25

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