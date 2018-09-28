Ekonomik bunalÄ±mdaki tarÄ±m iÅŸÃ§isi kendini yakmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

Urfa'da tarÄ±m iÅŸÃ§isi Abdullah Ã‡alÄ±ÅŸkan, ekonomik sorunlarÄ± nedeniyle iÅŸ yeri Ã¶nÃ¼nde kendini yakmak istedi.Â

Urfa'da TarÄ±m Reform MüdürlüÄŸü iÅŸçisi Abdullah ÇalÄ±ÅŸkan, ekonomik sorunlarÄ± nedeniyle kendini yakmak istedi.



Mezopotamya haber ajansÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre TarÄ±m Reform Urfa Ä°l MüdürlüÄŸü'nde iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan 50 yaÅŸÄ±ndaki Abdullah ÇalÄ±ÅŸkan, mesai baÅŸlangÄ±ç saatinde ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± nedeniyle kendini yakmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. MüdürlüÄŸün bahçesinde üzerine yanÄ±cÄ± madde döken ÇalÄ±ÅŸkan, iÅŸ arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan engellendi. Olay yerine çaÄŸÄ±rÄ±lan saÄŸlÄ±k ekipleri, polis gözetiminde ÇalÄ±ÅŸkan'Ä± hastaneye götürdü.



Kentte 20 Eylül'de de 28 yaÅŸÄ±ndaki Ä°brahim Emektar "Ä°ÅŸsizim ve açÄ±m" diyerek Topçu MeydanÄ±'nda bedenini ateÅŸe vermiÅŸ, vücudunda yanÄ±klar oluÅŸmuÅŸtu. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Emektar’Ä±n durumu aÄŸÄ±r ve Malatya Turgut Özal TÄ±p Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Emektar'Ä±n bir kolunu kaybetme tehlikesi olduÄŸu öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 13:01

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