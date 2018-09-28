â€˜Ä°ÅŸÃ§iler serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n, patronlar yargÄ±lansÄ±nâ€™

Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ, Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ ve Ä°YÄ°SEN sendikalarÄ± kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ± eylem nedeniyle tutuklanan 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin bÄ±rakÄ±lmasÄ± için imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Ä°ÅŸçilerin tepki gösterdiÄŸi koÅŸullarÄ±n suç iÅŸlendiÄŸinin kanÄ±tÄ± olduÄŸunu bildiren sendikalar, “AsÄ±l patronlar yargÄ±lansÄ±n” dedi. Öte yandan bugün havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda yaÄŸmur altÄ±nda servis beklerken tepki gösterdiÄŸi için gözaltÄ±na alÄ±nan 4 iÅŸçi daha tutuklandÄ±.

3 sendika adÄ±na ortak açÄ±klamayÄ± okuyan Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Nihat Demir, “Son derece haklÄ± ve meÅŸru talepler için direnme haklarÄ±nÄ± kullanan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, özgürlüklerinden, çalÄ±ÅŸma haklarÄ±ndan mahrum bÄ±rakÄ±ldÄ±lar. Onlarla birlikte aileleri de maÄŸdur edildi. Biz imzacÄ± sendikalar olarak iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ± iÅŸçilerin haklÄ± taleplerine ve örgütlenme haklarÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ± olarak görüyor, tutuklanan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. 3. havalimanÄ±nda inÅŸaat iÅŸçilerine dayatÄ±lan kölelik ÅŸartlarÄ±nÄ± reddediyor, barÄ±nma ulaÅŸÄ±m, güvenli ve güvenceli çalÄ±ÅŸma taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini bir kez daha talep ediyoruz. Bu taleplerin ayrÄ±ca bir suç duyurusu olduÄŸunu, 3. havalimanÄ±nda asÄ±l patronlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini belirtiyoruz” diye konuÅŸtu. Demir, baÅŸta sendikalar olmak üzere etmekten ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± mücadelesinden yana olan aydÄ±nlarÄ±, meslek ve kitle örgütleri ile siyasi partileri havalimanÄ± iÅŸçileriyle dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Ä°ÅžÇÄ°LER SÄ°NMÄ°Åž DEÄžÄ°L EYLEMLER DEVAM EDÄ°YOR

YaptÄ±klarÄ± ve yapacaklarÄ± çalÄ±ÅŸmayla eylemlerin ve örgütlülüÄŸün sürekliliÄŸini saÄŸlamayÄ± amaçladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ä°YÄ°SEN Genel BaÅŸkanÄ± Ali Öztutan ise ÅŸöyle konuÅŸtu:

“En nihayetinde inÅŸaat patronlarÄ± inÅŸaat iÅŸçisini, baskÄ±, gözaltÄ± yoluyla sindirmek isteyecektir. Bugün iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bu tutuklamalara ve medyada oluÅŸturulan algÄ±lara raÄŸmen gerilemiÅŸ bir ruh halleri yok. OlmadÄ±ÄŸÄ± için halen gözaltÄ± sürüyor. ToplanmalarÄ±na izin verilmiyor ama iÅŸçiler, Ä±slÄ±kla alkÄ±ÅŸla protestolarÄ±nÄ± devam ediyor. Bunun kalÄ±cÄ± olarak örgütlülüÄŸe dönüÅŸmesi lazÄ±m. Bu üç sendikanÄ±n da temel görevi.”

MADDÄ° MANEVÄ° DESTEÄžÄ°MÄ°Z SÜRECEK

Üç sendikanÄ±n bu süreci göÄŸüslemek için ortaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ Örgütlenme Sekreteri Kadir Kurt ise “Sadece bu 3 sendika ile deÄŸil yüreÄŸi 3. havalimanÄ± direniÅŸi ile atan her kesimden, her sanatçÄ±yla, her akademisyenle birlikte bu süreci göÄŸüslemek istiyoruz. Bu yüzden beraber hareket etmenin önemini vurgulamak istiyoruz. 3 arkadaÅŸÄ±mÄ±z daha tutuklandÄ±. Biz 27 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±yla hem hukuksal anlamda hem maddi ve manevi anlamda desteÄŸimizi sürdüreceÄŸiz.”

SENDÄ°KA VE SÄ°YASÄ° PARTÄ°LERDEN DESTEK

Tutuklanan iÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için baÅŸlatÄ±lan imza kampanyasÄ±na DÄ°SK, KESK, TMMOB, TTB, Emek Partisi, HaklarÄ±n Demokratik Partisi’nin de içinde olduÄŸu çok sayÄ±da siyasi parti, oda, sendika ve örgütün yanÄ± sÄ±ra Gencay Gürsoy, Deniz Türkali, Orhan Alkaya’nÄ±n aralarÄ±nda olduÄŸu aydÄ±n, sanatçÄ±, akademisyen de destek verdi. Ä°mza kampanyasÄ± önümüzde hafta boyunca devam edecek.

3 Ä°ÅžÇÄ° DAHA TUTUKLANDI

Öte yandan 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda yaÄŸmur altÄ±nda beklerken servis gelmediÄŸi için tepki gösterip gözaltÄ±na alÄ±nan 4 iÅŸçiden 3’ü tutuklandÄ±.

14 Eylül’de 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan eden ve gözaltÄ±na alÄ±nan yüzlerce iÅŸçiden 24’ü tutuklanmÄ±ÅŸ ancak iÅŸçilerin dile getirdiÄŸi sorunlar çözülmemiÅŸti.

25 Eylül günü ise 400’e yakÄ±n iÅŸçi yaÄŸmur altÄ±nda dakikalarca bekletildikleri için durumu Ä±slÄ±k çalarak protesto etti. Ä°ÅŸçilere saldÄ±ran jandarma ve polis 4 iÅŸçiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Mahkemeye sevk edilen 4 iÅŸçi ulaÅŸÄ±m haklarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± için tepki gösterdiklerini söylerken, mahkeme heyeti iÅŸçilerden 3’ünün tutuklanmasÄ±na karar verdi. Böylece tutuklu iÅŸçi sayÄ±sÄ± 27’ye yükseldi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 16:21

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