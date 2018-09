â€˜Ä°ÅŸÃ§iler serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n, patronlar yargÄ±lansÄ±nâ€™

Dev-Yapı-İş, İnşaat-İş ve İYİSEN sendikaları kötü çalışma koşullarına karşı yaptıkları eylem nedeniyle tutuklanan 3. havalimanı işçilerinin bırakılması için imza kampanyası başlattı. İşçilerin tepki gösterdiği koşulların suç işlendiğinin kanıtı olduğunu bildiren sendikalar, “Asıl patronlar yargılansın” dedi. Öte yandan bugün havalimanı inşaatında yağmur altında servis beklerken tepki gösterdiği için gözaltına alınan 4 işçi daha tutuklandı.

3 sendika adına ortak açıklamayı okuyan Dev-Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, “Son derece haklı ve meşru talepler için direnme haklarını kullanan arkadaşlarımız, özgürlüklerinden, çalışma haklarından mahrum bırakıldılar. Onlarla birlikte aileleri de mağdur edildi. Biz imzacı sendikalar olarak işçi arkadaşlarımızın tutuklanmasını işçilerin haklı taleplerine ve örgütlenme haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyor, tutuklanan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. 3. havalimanında inşaat işçilerine dayatılan kölelik şartlarını reddediyor, barınma ulaşım, güvenli ve güvenceli çalışma taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini bir kez daha talep ediyoruz. Bu taleplerin ayrıca bir suç duyurusu olduğunu, 3. havalimanında asıl patronların yargılanması gerektiğini belirtiyoruz” diye konuştu. Demir, başta sendikalar olmak üzere etmekten ve işçi sınıfı mücadelesinden yana olan aydınları, meslek ve kitle örgütleri ile siyasi partileri havalimanı işçileriyle dayanışmaya çağırdı.

İŞÇİLER SİNMİŞ DEĞİL EYLEMLER DEVAM EDİYOR

Yaptıkları ve yapacakları çalışmayla eylemlerin ve örgütlülüğün sürekliliğini sağlamayı amaçladıklarını belirten İYİSEN Genel Başkanı Ali Öztutan ise şöyle konuştu:

“En nihayetinde inşaat patronları inşaat işçisini, baskı, gözaltı yoluyla sindirmek isteyecektir. Bugün işçi arkadaşlarımız bu tutuklamalara ve medyada oluşturulan algılara rağmen gerilemiş bir ruh halleri yok. Olmadığı için halen gözaltı sürüyor. Toplanmalarına izin verilmiyor ama işçiler, ıslıkla alkışla protestolarını devam ediyor. Bunun kalıcı olarak örgütlülüğe dönüşmesi lazım. Bu üç sendikanın da temel görevi.”

MADDİ MANEVİ DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Üç sendikanın bu süreci göğüslemek için ortaklaştığını belirten İnşaat-İş Örgütlenme Sekreteri Kadir Kurt ise “Sadece bu 3 sendika ile değil yüreği 3. havalimanı direnişi ile atan her kesimden, her sanatçıyla, her akademisyenle birlikte bu süreci göğüslemek istiyoruz. Bu yüzden beraber hareket etmenin önemini vurgulamak istiyoruz. 3 arkadaşımız daha tutuklandı. Biz 27 arkadaşımızın tamamıyla hem hukuksal anlamda hem maddi ve manevi anlamda desteğimizi sürdüreceğiz.”

SENDİKA VE SİYASİ PARTİLERDEN DESTEK

Tutuklanan işçilerin serbest bırakılması için başlatılan imza kampanyasına DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Emek Partisi, Hakların Demokratik Partisi’nin de içinde olduğu çok sayıda siyasi parti, oda, sendika ve örgütün yanı sıra Gencay Gürsoy, Deniz Türkali, Orhan Alkaya’nın aralarında olduğu aydın, sanatçı, akademisyen de destek verdi. İmza kampanyası önümüzde hafta boyunca devam edecek.

3 İŞÇİ DAHA TUTUKLANDI

Öte yandan 3. Havalimanı inşaatında yağmur altında beklerken servis gelmediği için tepki gösterip gözaltına alınan 4 işçiden 3’ü tutuklandı.

14 Eylül’de 3. havalimanı inşaatında kötü çalışma koşullarına isyan eden ve gözaltına alınan yüzlerce işçiden 24’ü tutuklanmış ancak işçilerin dile getirdiği sorunlar çözülmemişti.

25 Eylül günü ise 400’e yakın işçi yağmur altında dakikalarca bekletildikleri için durumu ıslık çalarak protesto etti. İşçilere saldıran jandarma ve polis 4 işçiyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen 4 işçi ulaşım haklarının sağlanması için tepki gösterdiklerini söylerken, mahkeme heyeti işçilerden 3’ünün tutuklanmasına karar verdi. Böylece tutuklu işçi sayısı 27’ye yükseldi. (İstanbul/EVRENSEL)

