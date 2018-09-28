Buldan: Ã‡etelerin affÄ± toplumsal barÄ±ÅŸa hizmet etmez

Pervin Buldan, af gÃ¼ndemiyle birlikte toplumsal barÄ±ÅŸa olan ihtiyacÄ±n hep birlikte tartÄ±ÅŸÄ±labileceÄŸini kaydetti.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, MHP’nin Meclise sunduÄŸu ‘af teklifine’ iliÅŸin konuÅŸtu. “Kimlerin aftan yararlanacaÄŸÄ± konusu tartÄ±ÅŸmalÄ±. Çetelerin, katillerin affedileceÄŸi bir teklif, Türkiye’deki toplumsal barÄ±ÅŸa hizmet etmez” diyen Buldan, cezaevinde tutuklu HDP’li siyasetçilerin durumuna dikkat çekti.

Pervin Buldan, partisinin Genel Merkezinde KadÄ±n Meclisi toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. Yeni dönemde Meclisin açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Buldan ,KadÄ±n Meclisinin yeni planlamalar yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Yeni sistemde kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarla birlikte kadÄ±nlara yaklaÅŸÄ±mÄ±n, kadÄ±nlara yönelik baskÄ±nÄ±n ve ÅŸiddetin büyüyeceÄŸinin de bilincindeyiz. AKP hükümetinin kadÄ±nlara uyguladÄ±ÄŸÄ± baskÄ± ve ÅŸiddet politikalarÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini biliyoruz. Erkek egemen zihniyet bu anlayÄ±ÅŸtan vazgeçmeyecek.”

'GÜVEN Ä°ÇÄ°N BERBEROÄžLU KARARI UYGULANMALI'

Hem parlamentoda hem de sokaklarda kadÄ±nÄ±n sesi olacaklarÄ±nÄ± belirten Buldan, tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in durumuna dikkat çekerek ,”Hâlâ cezaevinde rehin tutuluyor. Enis BerberoÄŸlu kararÄ±nÄ± elbette olumlu karÅŸÄ±ladÄ±k ama bu çifte standardÄ± kabul etmiyoruz. BerberoÄŸlu’na uygulanan karar emsal teÅŸkil etmeli ve Leyla Güven için de uygulanmalÄ±dÄ±r” dedi.

‘TOPLUMSAL BARIÅžI HEP BÄ°RLÄ°KTE TARTIÅžABÄ°LÄ°RÄ°Z’

Kamuoyunda “af teklifi” olarak bilinen bazÄ± suçlarla ilgili ceza sürelerinin ÅŸartlÄ± indirimi ile tutuklu ve hükümlülerin salÄ±verilmesine dair MHP’nin Meclise verdiÄŸi kanun teklifine iliÅŸkinde konuÅŸan Buldan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Kimlerin aftan yararlanacaÄŸÄ± konusu tartÄ±ÅŸmalÄ±. Çetelerin, katillerin affedileceÄŸi bir teklif, Türkiye’deki toplumsal barÄ±ÅŸa hizmet etmez. Siyasi tutsaklar, düÅŸünce suçlularÄ±, cezaevlerindeki kadÄ±n arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, Leyla Güven, Aysel TuÄŸluk, Figen YüksekdaÄŸ, Sebahat Tuncel ne olacak? Bu af teklifinin Türkiye’de barÄ±ÅŸa vesile olacak bir teklif haline getirilmesi gerekmektedir. Bugün cezaevlerinde anneler var, seçilmiÅŸ vekiller, belediye eÅŸ baÅŸkanlarÄ± var, kadÄ±n yoldaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Rehin olarak tutulan Selahattin DemirtaÅŸ, Ä°dris Baluken, Ferhat Encü var. Tuncer BakÄ±rhan, Bekir Kaya var. Bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n düÅŸüncelerinden dolayÄ± rehin tutulmasÄ±nÄ± kabul etmiyoruz. Bu af meselesi ile birlikte belki de yeniden, yeni bir yol açmanÄ±n imkanlarÄ±nÄ± yaratabiliriz.Türkiye’nin geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan toplumsal barÄ±ÅŸa olan ihtiyacÄ± hep birlikte tartÄ±ÅŸabiliriz. Tüm siyasetçiler bu anlamda duyarlÄ± olmalÄ±dÄ±r.”

‘AKP-MHP’YE KARÅžI SORUMLULUK ALACAÄžIZ’

Yerel seçimlere iliÅŸkin de deÄŸerlendirmelerde bulunan Buldan, “Yerel seçime bir kez daha biz kadÄ±nlar damga vuracaÄŸÄ±z. Çok güçlü bir ÅŸekilde alanlarda olacaÄŸÄ±z. Belediyeleri geri alacaÄŸÄ±z. Kayyumlar gidecek HDP gelecek. KadÄ±nlarÄ±n bu mücadelede güçlü bir ÅŸekilde yer almasÄ±na büyük bir ihtiyaç var. KayyumlarÄ±n ilk icraatlarÄ± kadÄ±n kurumlarÄ±nÄ± kapatmak, Kürt halkÄ±nÄ±n dilini yasaklamak oldu. Biz bu kayyumlarÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n kÄ±raathanelerine göndereceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

Sadece kayyum atanan belediyeler için deÄŸil, batÄ±da yapacaklarÄ± görüÅŸmeler ve ittifaklarla AKP-MHP koalisyonunu geriletmek sorumluluk alacaklarÄ±nÄ± anlatan Buldan, “Bizler faÅŸizmi yenecek kadar dirençliyiz, dayanÄ±ÅŸma içindeyiz. Yerel seçim öncesi bir kez daha kadÄ±n ittifakÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var. Seçimlere kadÄ±n ittifaklarÄ±nÄ± güçlendirerek hazÄ±rlanacaÄŸÄ±z” dedi. .

KIÅžANAK’IN KÄ°TABI ÖNEMLÄ°

Cezaevinde bulunan DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Gültan KÄ±ÅŸanak’Ä±n Kürt Siyasetinin Mor Rengi adlÄ± kitabÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Pervin Buldan, kitabÄ±n önemli olduÄŸunu ifade ederek, “Bu kitabÄ±n biz kadÄ±nlar tarafÄ±ndan sahiplenilmesi çok önemli. Her yerde Gültan KÄ±ÅŸanak ile dayanÄ±ÅŸma içinde olmaya devam edeceÄŸiz” dedi. (ANKARA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 12:20

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