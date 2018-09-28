BingÃ¶lâ€™de 26 bÃ¶lgede yasak uzatÄ±ldÄ±

BingÃ¶lâ€™de 26 bÃ¶lge iÃ§in ilan edilen 'Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi' sÃ¼resi 11 Ekimâ€™e kadar uzatÄ±ldÄ±.

Bingöl merkez ve ilçelerin kÄ±rsalÄ±nda bulunan 26 bölge için 28 AÄŸustos’ta valilik tarafÄ±ndan ilan edilen “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi”nin süresi, 11 Ekim’e kadar uzatÄ±ldÄ±. AçÄ±klama yapan Bingöl ValiliÄŸi’nin, yasak kararÄ±na, “yurttaÅŸlarÄ±n can ve mal güvenliÄŸi ile huzur ortamÄ±nÄ±n devam ettirilmesini” gerekçe gösterdi.

YASAK SÜRESÄ° UZATILAN BÖLGELER

Bingöl merkezde Ortaçanak, Hasar YaylasÄ±, Hasar Tepe, Feratan, ÇÄ±r YaylasÄ±, Merdiven Deresi, Monçü Deresi bölgeleri; AdaklÄ± ilçesi, Åžeytan DaÄŸlarÄ±, Åžeytan Deresi, Ä°lbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgeleri; Genç ilçesi, SaÄŸgöze, BüyükçaÄŸ, YeniyazÄ±, DikpÄ±nar, Derman ve Åžekeran bölgeleri; Solhan ilçesi, YenibaÅŸak-DoÄŸuyeli bölgeleri; Yayladere ilçesi, Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), KÄ±rköy OrmanlarÄ±, Manav Deresi ve GüneÅŸlik Gökçedal bölgeleri; KiÄŸÄ± ilçesi, Çomakderesi bölgesi; KarlÄ±ova ilçesi, Karacehennem OrmanlarÄ± bölgesi; Yedisu ilçesi, AkÄ±mlÄ± YaylasÄ±. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 12:05

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