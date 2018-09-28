Sultangazi Huzurevi'nde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul Sultangazi ilçesine baÄŸlÄ± 75. YÄ±l Mahallesi (Gazi Mahallesi), Gazi Caddesi'ndeki Sultangazi Huzurevi'nde yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

Sultangazi Ä°lçesi 75. yÄ±l Mahallesi'nde bulunan Sultangazi Huzurevi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangÄ±n meydana geldi.

FotoÄŸraf: DHA

Çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n apartmanda yükselen dumanÄ± fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayÄ±da itfaiye ve ambulans sevk edildi. Çevredeki yurttaÅŸlarÄ±n imkanlarÄ±yla huzurevindekiler tahliye edildi.

BinanÄ±n çatÄ±sÄ±nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çÄ±kan yangÄ±nda çatÄ± ve binanÄ±n dÄ±ÅŸ cephesi alev alev yandÄ±.

FotoÄŸraf: Olcay Yanar, Erdal Oflaz/Evrensel YangÄ±n itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken, dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kartÄ±lan huzurevinde kalanlar sokaktaki banklarda bekletildi. Dumandan etkilenenlere kapÄ± önünde bekletilen ambulanslarda müdahale edildi.

FotoÄŸraf: DHA

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanÄ± Ali Karahan, huzurevindeki 86 kiÅŸinin tahliye edildiÄŸini belirtti. YangÄ±nda yaralÄ± veya can kaybÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 13:24

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