Trumpâ€™Ä±n faturasÄ± Filistinli iÅŸÃ§ilere kesiliyor: Gazzeâ€™de grev kararÄ±

ABDâ€™nin Filistin yardÄ±mlarÄ±nÄ± kesmesi sonrasÄ± Gazzeâ€™deki BM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Filistinli iÅŸÃ§iler toplu olarak iÅŸten atÄ±lmalara karÅŸÄ± grev kararÄ± aldÄ±.

ABD’nin Filistin yardÄ±mlarÄ±nÄ± kesmesi gerekçesiyle Gazze’deki BirleÅŸmiÅŸ Milletler çalÄ±ÅŸanÄ± Filistinli iÅŸçiler toplu olarak iÅŸten atÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸçiler bir kez daha grev yapacak.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Filistinli Mültecilere YardÄ±m AjansÄ±’nÄ±n (UNRWA) Gazze’deki çalÄ±ÅŸanlarÄ±, yönetimin hizmetleri kÄ±sÄ±tlama ve personel çÄ±karma adÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± yeni grev kararÄ± aldÄ±.

TÜM ATÖLYE VE PROGRAMLARA BOYKOT

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, UNRWA ÇalÄ±ÅŸanlar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Emir el-Mishal, Gazze’de düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, “UNRWA’nÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve sunduÄŸu hizmetler konusunda keyfi uygulamalarÄ± nedeniyle gelecek hafta salÄ± ve çarÅŸamba günü ajansÄ±n tüm kurumlarÄ±nda kapsamlÄ± greve gidileceÄŸini duyuruyoruz” dedi.

Tüm atölye çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve programlarÄ±n boykot edileceÄŸini söyleyen Mishal, kuruluÅŸun bu yeni sendikal adÄ±mlardan kaynaklanan zararÄ± üstlenmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±. Mishal, pazar gününden itibaren müzakere masasÄ±na oturuncaya kadar Gazze’deki bölge ofisi, tüm ÅŸube merkezleri ve bölge baÅŸkanlÄ±k ofislerinin kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

FotoÄŸraf: Mustafa Hassona / AA

BÄ°NE YAKIN Ä°ÅžÇÄ°YÄ° ETKÄ°LÄ°YOR

UNRWA ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± SendikasÄ± dün yönetimin, sendika çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve ajansÄ±n hizmetlerini kÄ±sÄ±tlamasÄ±na karÅŸÄ± düzenlenen eylemlere katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekçesiyle 6 iÅŸçinin iÅŸten atma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. UNRWA’nÄ±n sendikal çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 6 iÅŸçi hakkÄ±nda keyfi uygulamalarda bulunmasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Mishal, BirleÅŸmiÅŸ Milletler 73. Genel Kurul görüÅŸmelerine katÄ±lan ülkelere ABD’nin yardÄ±mlarÄ± durdurmasÄ±ndan doÄŸan açÄ±ÄŸÄ± kapatmak için UNRWA’ya yÄ±llÄ±k katkÄ±larÄ±nÄ± artÄ±rmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Daha önce de ajansÄ±n Acil Durum ProgramÄ± kapsamÄ±nda 250 iÅŸçinin geçici iÅŸ akdinin yenilenmeyeceÄŸi, yaklaÅŸÄ±k 900 iÅŸçinin de 2018 yÄ±lÄ± sonuna kadar kÄ±smi çalÄ±ÅŸmaya sevk edildiÄŸi belirtilmiÅŸti. UNRWA ÇalÄ±ÅŸanlar BirliÄŸi, pazartesi günü de iÅŸten atmalara karÅŸÄ± greve gitmiÅŸti.

GEREKÇE TRUMP’IN KARARI

Geçen yÄ±l UNRWA’ya 365 milyon dolarlÄ±k destekte bulunan ABD yönetimi, ajansa yönelik mali yardÄ±mlarÄ±nÄ± geçen ay sonunda tamamen durdurma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. UNRWA, BM Genel Kurulu tarafÄ±ndan 1949 yÄ±lÄ±nda Ürdün, Suriye, Lübnan, BatÄ± Åžeria ve Gazze’deki Filistinli mültecilere yardÄ±m amacÄ±yla kuruldu. HalihazÄ±rda Filistin içinde ve dÄ±ÅŸÄ±nda 5.9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. (HABER MERKEZÄ°)



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 11:44

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