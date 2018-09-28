Ã–zge Kandemir davasÄ±nda gerekÃ§eli karara itiraz

Ä°stanbul KadÄ±kÃ¶y'de hafriyat kamyonunun Ã§arpmasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ã–zge Kandemir davasÄ±nda gerekÃ§eli karar aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°stanbul KadÄ±köy’de, 7 Ekim’de hafriyat kamyonunun çarpmasÄ± sonucu üniversite öÄŸrencisi Özge Kandemir hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, arkadaÅŸÄ± BüÅŸra ÖzsayÄ±n ise hafif bir ÅŸekilde yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan kamyon ÅŸoförü AydÄ±n YanÄ±k hakkÄ±nda Ä°stanbul 9’uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma suçlarÄ±ndan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açÄ±lmÄ±ÅŸ ancak kamyon ÅŸoförüne 3 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± verilmiÅŸti. MayÄ±s ayÄ±nda sonuçlanan davanÄ±n gerekçeli kararÄ± açÄ±klandÄ±.

Ä°dris Emen'in Hürriyet'teki haberine göre, 9 sayfadan oluÅŸan gerekçeli kararda kazayla ilgili üç farklÄ± bilirkiÅŸi raporu hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ve son olarak Ä°stanbul Teknik Üniversitesi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporunda kazanÄ±n oluÅŸmasÄ±nda kamyon ÅŸoförünün 1’inci derece kusurlu olduÄŸu, Kandemir ile ÖzsayÄ±n’Ä±n 2’nci derece kusurlu olduÄŸu vurgulandÄ±. Gerekçeli kararda, Ä°TÜ’nün hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bilirkiÅŸi raporunun mahkemece esas alÄ±narak cezanÄ±n oy çokluÄŸuyla verildiÄŸi belirtildi.

MAHKEME BAÅžKANI ÅžERH KOYDU

KazanÄ±n yaÅŸanmasÄ±nda kamyon ÅŸoförünün aÄŸÄ±r kusurlu oluÄŸunu savunan mahkeme baÅŸkanÄ± Ä°brahim Temir ise karara ÅŸerh koydu. 3 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± alan kamyon ÅŸoförüne daha aÄŸÄ±r bir ceza verilmesi gerektiÄŸini belirten Temir karÅŸÄ± oy gerekçesini ise ÅŸöyle açÄ±kladÄ±: “SanÄ±ÄŸÄ±n izinle girmesi gereken yola aÄŸÄ±r taÅŸÄ±tla izinsiz girdiÄŸi, izinsiz girmesi neticesinde de her türlü durumu göz önüne aldÄ±ÄŸÄ± ve bir kiÅŸinin ölümüne, bir kiÅŸinin yaralanmasÄ±na sebebiyet verdiÄŸi, taksire dayalÄ± kusurunun açÄ±k olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ, sanÄ±ÄŸÄ±n üzerine atÄ±lÄ± suçun iÅŸleniÅŸ biçimi, iÅŸlendiÄŸi yer, taksire dayalÄ± kusurunun aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± birlikte deÄŸerlendirildiÄŸinde sanÄ±ÄŸa TCK’nÄ±n 85/2 maddesi uyarÄ±nca takdiren ve teÅŸdiden üst hale yakÄ±n bir ceza verilmesi gerektiÄŸi ve buna baÄŸlÄ± olarak da sanÄ±ÄŸÄ±n tutuklanmasÄ± gerektiÄŸi görüÅŸündeyim.” Öte yandan Kandemir ailesinin avukatlarÄ± da Ä°stanbul 9’uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin verdiÄŸi karara itiraz etti. Kandemir Ailesi’nin avukatÄ± Ömer Gedik, “KazanÄ±n yaÅŸanmasÄ±nda sanÄ±ÄŸÄ±n birden fazla trafik kuralÄ± ihlali yapmasÄ± etkili olmuÅŸtur. SanÄ±ÄŸa verilen ceza çok düÅŸük olduÄŸu için karara itiraz ettik” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Ã–zge Kandemir davasÄ±nda ÅŸofÃ¶re 3 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 11:31

www.evrensel.net