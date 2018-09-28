Meme kanserinden korunmada 10 Ã¶neri

Prof. Dr. Fatih AydoÄŸan, meme kanserine yakalanma riskini Ã¶nemli oranda dÃ¼ÅŸÃ¼ren 10 yÃ¶ntemi anlattÄ±.

Memorial Bahçelievler Hastanesi Meme SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi’nden Prof. Dr. Fatih AydoÄŸan, Türkiye'de ve dünyada görülme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± her geçen gün artan meme kanserinden bilinçli kontroller ve düzenli yaÅŸam tarzÄ±yla korunmanÄ±n mümkün olduÄŸunu söyledi.

Demirören haber ajansÄ±nÄ±n haberine göre Prof. Dr. Fatih AydoÄŸan, tedavi yöntemlerindeki geliÅŸmelerle erken evrede tanÄ± alan vakalarda yüzde 100’e yakÄ±n oranda tedavi baÅŸarÄ±sÄ± saÄŸlansa bile hastalÄ±ÄŸa hiç yakalanmamak için bazÄ± önlemler almak gerektiÄŸini belirtti. Prof. Dr. Fatih AydoÄŸan Ekim ayÄ± Meme Kanseri FarkÄ±ndalÄ±k ayÄ± öncesinde bu hastalÄ±ÄŸa yakalanma riskini önemli oranda düÅŸüren 10 yöntemi anlatarak, önerilerde bulundu:

HAFTADA EN AZ 3 SAAT EGZERSÄ°Z YAPIN

â– "Günlük egzersizler saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamÄ±n anahtarÄ± olduÄŸu gibi meme kanserinden korunmada da önemli rol oynamaktadÄ±r. Haftada en az 3 saat yapÄ±lan fiziksel egzersiz meme kanseri riskini yüzde 20’den fazla azaltmaktadÄ±r."

RADYASYONDAN KAÇININ

â– "BilgisayarlÄ± Tomografi ve PET yÄ±llÄ±k kabul edilen radyasyon dozundan bir kaç kat fazla radyasyon içerir. Bu nedenle yüksek radyasyon dozu içeren görüntülemeleri gereksiz yere yaptÄ±rmamak ya da radyasyon içermeyen alternatif tetkikleri tercih etmek gerekir."

BEBEÄžÄ°NÄ°ZÄ° MÜMKÜN OLDUÄžUNCA UZUN SÜRE EMZÄ°RÄ°N

â– "Risk azalmasÄ±nÄ±n, emzirme döneminde regl sayÄ±sÄ±nÄ±n daha az olmasÄ± ve emziren annelerin daha saÄŸlÄ±klÄ± besinler almasÄ± ile iliÅŸkili olduÄŸu düÅŸünülmektedir. 6 ay ve daha uzun süre emziren kadÄ±nlarda meme kanserine yakalanma riskinde azalma görülmektedir."

HORMON TEDAVÄ°LERÄ°NÄ° SINIRLI KULLANIN

â– "Uzun süre hormon tedavisi meme kanseri riskinde artÄ±ÅŸa neden olur. Meme kanseri risk artÄ±ÅŸÄ± ilacÄ± 5 yÄ±ldan uzun süre kullanan hastalarda daha belirgindir. DoÄŸum kontrol haplarÄ± ve hormonlu spirallerle ilgili araÅŸtÄ±rmalarda kesin bir iliÅŸki saptanmasa da bazÄ± araÅŸtÄ±rmalarda bu yöntemlerin meme kanseri riskini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sonucuna ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

AKDENÄ°Z TÄ°PÄ° BESLENME Ä°LE KORUNUN

â– "Karoten içeren havuç, balkabaÄŸÄ±, kavun, biber gibi meyve ve sebzeleri sÄ±k tüketen kadÄ±nlarda meme kanseri daha az görülür. YeÅŸil çay, ceviz, brokoli meme kanserini önleyen diÄŸer besinlerdendir."

SÄ°GARA Ä°LE TEMASINIZI AZALTIN

â– "Sigara ile meme kanseri arasÄ±ndaki iliÅŸki alkol kadar belirgin deÄŸilken, sigara dumanÄ±nÄ± pasif soluyan kadÄ±nlarda meme kanseri riski daha fazladÄ±r."

DOÄžUMU 30 YAÅž SONRASINA ERTELEMEYÄ°N

â– DoÄŸum yapan ve emziren kadÄ±nlarda meme kanserinin daha az görüldüÄŸünü belirten Prof. Dr. AydoÄŸan, "Ancak bu etkinin ortaya çÄ±kmasÄ± için ilk doÄŸum yapma yaÅŸÄ± 30 yaÅŸ ve öncesinde olmalÄ±dÄ±r. Ä°lk doÄŸumunu 35 yaÅŸ sonrasÄ±nda yapan kadÄ±nlarda meme kanseri riski hiç doÄŸum yapmayanlara göre artÄ±ÅŸ göstermektedir" dedi.

ALKOL KULLANIMINI SINIRLANDIRIN

â– Alkol alÄ±mÄ±nÄ±n meme kanseri riskini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilimsel araÅŸtÄ±rmalarla kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Prof. Dr. AydoÄŸan, bu riskin alÄ±nan alkol miktarÄ±na baÄŸlÄ± olarak arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

KÄ°LONUZU KONTROL EDÄ°N

â– "Obezitenin meme kanseri riskini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilinse de bu etkinin menopoz sonrasÄ± dönemde olduÄŸu gösterilmiÅŸtir" diyen Prof. Dr. AydoÄŸan, risk artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n nedeninin, östrojen hormonunun menopoz sonrasÄ± dönemde yaÄŸ dokusundan salgÄ±lanmasÄ± olduÄŸunu belirtti.

GECE AYDINLIK ORTAMDA UYUMAYIN

â– Uzun süre gece vardiyasÄ±nda çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarda meme kanseri riskinde artÄ±ÅŸ olduÄŸunu söyleyen Prof. Dr. AydoÄŸan, "KadÄ±nlarÄ±n gece Ä±ÅŸÄ±ÄŸa maruz kalmasÄ± risk artÄ±ÅŸÄ±na neden olan etkenlerden biridir. Meme kanseri riski artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n karanlÄ±kta salgÄ±lanan melatonin hormonunun Ä±ÅŸÄ±k nedeniyle kesintiye uÄŸramasÄ± ile iliÅŸkili olduÄŸu düÅŸünülmektedir" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 11:18

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