Formula 1'de sÄ±radaki durak Rusya

FotoÄŸraf: Salih Zeki FazlÄ±oÄŸlu/AA

Formula 1'de sÄ±radaki durak Rusya

    • 28 EylÃ¼l 2018 11:12

    Formula 1'de sezonun 16. yarÄ±ÅŸÄ± Rusya Grand Prix'sinde sÄ±ralama turlarÄ± yarÄ±n, yarÄ±ÅŸ ise 30 EylÃ¼l Pazar gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

    Formula 1 Dünya ÅžampiyonasÄ±'nda heyecan, Rusya'nÄ±n ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± sezonun 16. yarÄ±ÅŸÄ±yla sürecek.

    Rusya'nÄ±n Soçi kentiyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan 5,848 kilometrelik pistte, 53 tur üzerinden yapÄ±lacak yarÄ±ÅŸÄ±n sÄ±ralama turlarÄ± yarÄ±n TSÄ° 15.00'te baÅŸlayacak. YarÄ±ÅŸ ise 30 Eylül Pazar günü saat 14.10'da gerçekleÅŸtirilecek.

    ÅžampiyonayÄ± lider götüren Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n pilotu Lewis Hamilton 7, Ferrari'den Sebastian Vettel 5, Red Bull-TAG Heuer sürücülerinden Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ise bir kez podyumun zirvesine çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

    PÄ°LOTLAR KLASMANI

    1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 281 puan

    2. Sebastian Vettel (Almanya): 241

    3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 174

    4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 171

    5. Max Verstappen (Hollanda): 148

    TAKIMLAR KLASMANI

    1. Mercedes: 452 puan

    2. Ferrari: 415

    3. Red Bull: 274

    4. Renault: 91

    5. Haas: 76 (SPOR SERVÄ°SÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 11:17
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