FotoÄŸraf: Salih Zeki FazlÄ±oÄŸlu/AA
Formula 1'de sÄ±radaki durak Rusya
Formula 1'de sezonun 16. yarÄ±ÅŸÄ± Rusya Grand Prix'sinde sÄ±ralama turlarÄ± yarÄ±n, yarÄ±ÅŸ ise 30 EylÃ¼l Pazar gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Formula 1 Dünya ÅžampiyonasÄ±'nda heyecan, Rusya'nÄ±n ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± sezonun 16. yarÄ±ÅŸÄ±yla sürecek.
Rusya'nÄ±n Soçi kentiyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan 5,848 kilometrelik pistte, 53 tur üzerinden yapÄ±lacak yarÄ±ÅŸÄ±n sÄ±ralama turlarÄ± yarÄ±n TSÄ° 15.00'te baÅŸlayacak. YarÄ±ÅŸ ise 30 Eylül Pazar günü saat 14.10'da gerçekleÅŸtirilecek.
ÅžampiyonayÄ± lider götüren Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n pilotu Lewis Hamilton 7, Ferrari'den Sebastian Vettel 5, Red Bull-TAG Heuer sürücülerinden Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ise bir kez podyumun zirvesine çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.
PÄ°LOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 281 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 241
3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 174
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 171
5. Max Verstappen (Hollanda): 148
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 452 puan
2. Ferrari: 415
3. Red Bull: 274
4. Renault: 91
5. Haas: 76 (SPOR SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 11:17