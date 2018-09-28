DÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± 2 milyar 422 milyon dolar oldu

TÃœÄ°K verilerine gÃ¶re, ihracat AÄŸustosâ€™ta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 4.8 arttÄ±, ithalat yÃ¼zde 10.6 azaldÄ±.

Döviz kurlarÄ±nÄ±n sert yükseldiÄŸi AÄŸustos ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ± 2 milyar 422 milyon dolar oldu.

Türkiye Ä°statistik Kurumu ile Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸbirliÄŸiyle oluÅŸturulan geçici dÄ±ÅŸ ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ±nda, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 6.5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolara, ithalat da yüzde 22.7 azalarak 14 milyar 805 milyon dolara geriledi.

Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± da, yüzde 69.1'den, yüzde 83.6'ya yükseldi.

Grafik: DHA

TÜÄ°K verilerine göre; ihracat AÄŸustos’ta geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 4.8 arttÄ±, ithalat yüzde 10.6 azaldÄ±.

Avrupa BirliÄŸi’ne yapÄ±lan ihracat geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 6.4 azalarak 5 milyar 619 milyon dolara geriledi. AB’nin ihracattaki payÄ± 2017 AÄŸustos ayÄ±nda yüzde 45.3 iken, bu yÄ±l yüzde 45.4’e yükseldi.

“Almanya’ya yapÄ±lan ihracat AÄŸustos’ta 1 milyar 118 milyon dolar olurken, Almanya’yÄ± sÄ±rasÄ±yla 900 milyon dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k, 648 milyon dolar ile Irak ve 637 milyon dolar ile ABD takip etti.

“Rusya'dan yapÄ±lan ithalat, AÄŸustos ayÄ±nda 1 milyar 551 milyon dolar olurken, Rusya’yÄ± sÄ±rasÄ±yla 1 milyar 447 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 277 milyon dolar ile Almanya ve 920 milyon dolar ile ABD izledi.” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 10:53

www.evrensel.net