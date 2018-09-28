KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: TÃ¼rkiye ekonomik krizin gÃ¶beÄŸinde

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun BÃ¼yÃ¼k Abant Oteli'nin konferans salonunda konuÅŸma yapÄ±yor.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Abant'ta gerçekleÅŸtirilen CHP TBMM Grubu 27. Dönem 1. ÇalÄ±ÅŸma-DeÄŸerlendirme ProgramÄ±'nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸuyor.

'TÜRKÄ°YE EKONOMÄ°K KRÄ°ZÄ°N GÖBEÄžÄ°NDE'

â– "Türkiye bugün bir ekonomik krizin göbeÄŸinde. Üstelik 2001'e göre daha aÄŸÄ±r bir ekonomik krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Buna aÅŸmak için çok iyi niyetlerle, ülkesini insanÄ±nÄ± seven, herkesin huzur içinde yaÅŸamasÄ±nÄ± isteyen bir siyasi partinin genel baÅŸkanÄ± olarak Ä°stanbul'a gittik, bir toplantÄ± yaptÄ±k, 'Bu kriz aÅŸÄ±labilir' dedik. El birliÄŸiyle bu kriz aÅŸÄ±labilir. Gelin 13 madde halinde sÄ±raladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z uygulamayÄ± baÅŸlatÄ±n. Göreceksiniz ki Türkiye krizden çÄ±kabilir. Biz sanki bu 13 maddeyi hiç önermemiÅŸiz gibi bize yönelik aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler yaptÄ±lar. 'Dolar baronlarÄ±nÄ±n adamÄ±' olarak suçlandÄ±k. Bir akÄ±l tutulmasÄ± var. Anlamakta zorlanÄ±yorum. Ä°yi niyetlerle çözüm öneriyoruz, ellerinin tersiyle itiyorlar. Siz önerin siz yapÄ±n. Türkiye'nin ekonomik kriz içinde olmasÄ± bizim hoÅŸumuza gitmez ki, halkÄ±n aÄŸÄ±r bedeller ödemesini istemeyiz."

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 10:37

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