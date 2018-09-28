RTÃœK ve BDK'dan geri adÄ±m

Ä°nternetteki radyo ve televizyon yayÄ±mlarÄ±nÄ±n RTÃœK ve BTK tarafÄ±ndan denetlenmesi kapsamÄ±nda kiÅŸisel veriler deÄŸil, yalnÄ±zca sayÄ±lar toplanacak.

Ä°nternetteki radyo ve televizyon yayÄ±mlarÄ±nÄ±n RTÜK, Sulh Ceza Hâkimi ve BTK tarafÄ±ndan denetlenmesine yönelik yasal düzenleme 27 Mart 2018’de Resmi Gazete’de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi. Düzenlemede; konuya iliÅŸkin usül ve esaslara iliÅŸkin yönetmeliÄŸi hazÄ±rlamak için RTÜK ve BTK’ye 6 aylÄ±k süre verildi.

RTÜK, düzenleme ile milyonlarÄ±n kiÅŸisel bilgileri izleme ve dinleme tercihlerinin kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ±na gelen tepkiler üzerine salÄ± günü onayladÄ±ÄŸÄ± yönetmelik taslaÄŸÄ±nda geri adÄ±m atmak zorunda kaldÄ±. DeÄŸiÅŸikliÄŸe göre, tüm kiÅŸisel veriler deÄŸil sadece koÅŸullu eriÅŸim saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± toplanacak.

Cumhuriyet'ten Sinan TartanoÄŸlu'nun haberine göre yönetmelik taslaÄŸÄ±nÄ±n ilk halinde RTÜK ’e; Netflix’ten Digitürk’e, Blu TV’den Turkcell TV’ye, Tivibu’dan Puhu TV’ye kadar pek çok platforma abone olan tüm izleyicilerin isim ve soy isimlerinden, adreslerine, hangi kanallarÄ± günün hangi saatlerinde, kaç saat boyunca izlediÄŸine kadar tüm kiÅŸisel verilerini BTK ile paylaÅŸarak tek bir merkezde toplama ve iÅŸleme yetkisi verilmiÅŸti.

KÄ°ÅžÄ°SEL VERÄ°LER DEÄžÄ°L, SAYILAR TOPLANACAK

Ä°nternet TV platformlarÄ±, “varsa abonelerine iliÅŸkin RTÜK tarafÄ±ndan istenilen her türlü bilgi ve belgeyi” RTÜK’e vermek zorundaydÄ±. YapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, “abonelere iliÅŸkin her türlü bilgi ve belge” ifadelerinin yerine, “koÅŸullu eriÅŸim saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin her türlü bilgi belge” düzenlemesinin getirildiÄŸi öÄŸrenildi. Yani RTÜK ve BTK; düzenlemeyi, vatandaÅŸlarÄ±n her türlü izleme tercihleri yerine, izleyici sayÄ±sÄ± toplayabilecek ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirdi. Böylece RTÜK ve BTK platformlarÄ±n sadece abone sayÄ±sÄ±na ulaÅŸabilecek, abonelerin yaÅŸ gruplarÄ±nÄ± bile öÄŸrenemeyecek.

Öte yandan; ilk taslakta internetten radyo yayÄ±mlarÄ± için ÅŸart olan yayÄ±n lisansÄ±nÄ±n 25 bin TL olan ücreti yüzde 60 düÅŸürülerek 10 bin TL’ye, Digitürk, D-Smart, Tivibu gibi çok kanallÄ± platformlar için ÅŸart olan yayÄ±n lisansÄ±nÄ±n 200 bin TL olan ücreti ise yüzde 50 düÅŸüÅŸle 100 bin TL’ye indirildi. Ancak internetten TV lisansÄ±nÄ±n 100 bin TL; Netflix, BluTV, Puhu TV gibi platformlarÄ±n lisansÄ± için 120 bin TL olarak belirlenen ücretlerinde bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmadÄ±.

Ä°DARÄ° KARARLA EKRAN KARARTMA SÜRÜYOR

Denetim, sansür ve karartmaya iliÅŸkin düzenlemelerde ise bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°nternetten yapÄ±lan radyo, TV ve platform yayÄ±mlarÄ±nÄ± “denetim, yayÄ±ndan kaldÄ±rma, eriÅŸim engelleme, lisans iptali” gibi geniÅŸ bir sansür çarkÄ±nÄ±n içine alan, Sulh Ceza Hâkimi kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n idari kararla ekran karartmayÄ± öngören düzenlemeler varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korudu. (HABER MERKEZÄ°)

Kerem AltÄ±parmak: RTÃœK YÃ¶netmeliÄŸi ile hassas vatandaÅŸ devreye girecek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 10:09

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