Ãœretici dertli: Pamukta verim dÃ¼ÅŸtÃ¼, girdi maliyetleri arttÄ±

AydÄ±n Ä°ncirliova’da pamuk üreticileri hava koÅŸullarÄ±ndan dolayÄ± bu yÄ±l dönümde 600 kilo yerine 400 kilo pamuk elde etti. Çiftçinin masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamaz duruma geldiÄŸini söyleyen Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ali KaykÄ±, “Dolar geçen yÄ±la göre yüzde 80 arttÄ±. Pamuk ise yüzde 17 arttÄ±. Verim de düÅŸtü bu ÅŸartlarda üretilen pamukla çiftçi borçlarÄ±nÄ± bile kapatamaz. EÄŸer bu ÅŸekilde giderse gelecek yÄ±l pamuk ekecek çiftçi kalmayacak” dedi.

HASAT BORCU KARÅžILAMIYOR

AydÄ±n'da pamuk hasadÄ± baÅŸlarken, çiftçi beklediÄŸi verimi alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Artan döviz kuru nedeniyle girdi fiyatlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken üretici, verimin düÅŸmesiyle sarsÄ±ldÄ±. YÄ±llardÄ±r pamuk üreticiliÄŸi yapan ve aynÄ± zamanda Ä°ncirliova Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± olan Ali KaykÄ±, çiftçinin en mutlu zamanÄ±nÄ±n hasat zamanÄ± olduÄŸunu ancak bu yÄ±l düÅŸük verim nedeniyle mutluluÄŸun yerini burukluÄŸa bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸöyle dedi:

“Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle pamukta rekolte düÅŸüklüÄŸü yaÅŸandÄ±. Her tarlada bir önceki yÄ±la göre verim 150- 200 kilo eksik. Yani geçen yÄ±l dönümünde 600 kilo pamuk elde ederken, bu yÄ±l 400 kilo ancak alabiliyoruz. Bu eksikliÄŸin nedeni iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve zamansÄ±z yaÄŸan yaÄŸmur. O yüzden çiftçi hasat zamanÄ± sevinecekken burukluk yaÅŸÄ±yor. Dünya pamuk piyasasÄ±nda pamuk fiyatlarÄ± yükselirken, Türkiye'de fiyatlar neden düÅŸüyor? Bu fiyatlar kimin elinde, kimler belirliyor? Türkiye'deki pamuk üreticileri üç dört kiÅŸiye mi baÄŸlÄ±? Biz üreticiyiz. EÄŸer pamuk bu ÅŸekilde devam ederse, gelecek yÄ±llarda kimse pamuk ekmez. Bu yÄ±l mazot, gübre, ilaç ve benzeri girdilere zam gelmesinden dolayÄ± çiftçi zor durumda kaldÄ±. Çiftçinin bu yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± hasatla bankalara olan borcunu ödemesinin imkanÄ± yok. Daha gelen zamlarÄ±n hepsi bize yansÄ±madÄ± gelecek yÄ±la göre düÅŸünürsek iÅŸimiz daha da zorlaÅŸacak.”

DOLAR YÜZDE 80; PAMUK FÄ°YATI YÜZDE 17 ARTTI

Üreticinin iÅŸinin her geçen gün zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen KaykÄ±, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Bizim isteÄŸimiz, alÄ±m ve satÄ±mlarÄ±n devletin kontrolü altÄ±nda olmasÄ±. Merdiven altÄ± pamukçuluÄŸu deÄŸil. Çiftçi tamamen yalnÄ±z kalmÄ±ÅŸ durumda. Kimse ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyor. TarÄ±m ve Orman BakanÄ±mÄ±za buradan sesleniyoruz. Çiftçinin durumunu bir incelesin. Bizler ziraat odasÄ± olarak destek vermeye her zaman hazÄ±rÄ±z. Bu ÅŸekilde giderse gelecek yÄ±l yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 13 TL'ye pamuk getireceÄŸiz. Geçen yÄ±la göre dolarÄ±n bugünlerdeki artÄ±ÅŸÄ± yüzde 80, geçen yÄ±la oranla pamuktaki artÄ±ÅŸ ise yüzde 17'dir.”

'MALÄ°YETÄ° BÄ°LE KARÅžILAYAMAYACAÄžIM'

Pamuk üreticisi Turgut Sönmez, “Ben baÅŸka birisinin arazisinde kiracÄ±yÄ±m. Dönümünde beklediÄŸimiz pamuÄŸu alamadÄ±k. 600 kilo pamuk beklerken, dönümde 400 kilo pamuk alÄ±nca zarar ediyorum. 400 kilo pamuÄŸun 160 kilosunu tarla sahibine veriyorum. Geriye 240 kilo kalÄ±yor. Bunu ortalama 4 TL'den satarsak dönümde yaklaÅŸÄ±k 1000 TL yapÄ±yor. Zaten pamuk ekimindeki dönüm maliyeti 1000 TL'yi geçiyor. Elde edeceÄŸim pamukla ettiÄŸim maliyeti karÅŸÄ±layamayacaÄŸÄ±m. Devletin verdiÄŸi kilo baÅŸÄ± 80 kuruÅŸ primle de borç ödeyeceÄŸiz” dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 10:38

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