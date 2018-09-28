Ankara'da yapÄ±lan ev baskÄ±nÄ±nda 3 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ankara'da 25 EylÃ¼l'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 kiÅŸiden 4'Ã¼ serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 3 kiÅŸi 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yapmak' iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.

Ankara'da 25 Eylül günü, yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 7 kiÅŸi emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±ldÄ±. HaklarÄ±nda bir yÄ±l önce yapÄ±lan ihbar gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nan 7 kiÅŸiye, 2015 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±klarÄ± eylem ve etkinliklerin yanÄ± sÄ±ra sosyal medyada hesaplarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mlar soruldu.

SavcÄ±lÄ±ÄŸa ifade veren Nebahat Çalpan, Okan YiÄŸit, Mehmet Fatih KÄ±lÄ±ç ve Sinan KÄ±lÄ±ç serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, Deniz Bingöl, Erhan Orhan ve Erhan BaÄŸlÄ± ise "örgüt propagandasÄ± yapmak" iddiasÄ±yla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çÄ±karÄ±lan Bingöl, Orhan ve BaÄŸlÄ± aynÄ± gerekçeyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 09:08

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