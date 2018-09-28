Meteorolojiâ€™den Ä°stanbul iÃ§in gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

FotoÄŸraf: DHA

Meteorolojiâ€™den Ä°stanbul iÃ§in gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

    • 28 EylÃ¼l 2018 08:35

    Meteoroloji, Ä°stanbul Ã§evrelerinin saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ geÃ§eceÄŸini bildirdi.

    Marmara Bölgesi'nin batÄ±sÄ± ile Ä°stanbul çevrelerinde saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak bekleniyor.

    Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 2 ila 4 derece artmasÄ± bekleniyor.

    ParçalÄ± ve çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölgede sabah Kocaeli, öÄŸle saatlerinden sonra bölgenin batÄ±sÄ± ile Ä°stanbul çevrelerinde, saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanaÄŸÄ±n etkili olmasÄ± öngörülüyor.

    RüzgarÄ±n, kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) eseceÄŸi tahmin ediliyor. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 08:37
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