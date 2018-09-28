'160 yÄ±llÄ±k matematik problemi Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼' iddiasÄ±

1 milyon dolar Ã¶dÃ¼llÃ¼ 160 yÄ±llÄ±k matematik probleminin Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.

Ä°ngiliz Profesör Michael Atiyah, 1 milyon dolar ödüllü 160 yÄ±llÄ±k matematik problemini çözdüÄŸünü iddia etti. Problem, adÄ±nÄ± Alman matematikçi Bernard Riemann'dan alÄ±yor.

Euronews'in haberine göre, ‘MatematiÄŸin Nobel'i olarak da anÄ±lan Abel Ödülü ve Fields MadalyasÄ± sahibi Atiyah, denkleme bulduÄŸu çözümü pazartesi Heidelberg Laureate Forum'da bilim dünyasÄ±na sundu.

1 milyon dolar ödüllü matematik problemi adÄ±nÄ±, 1859'da hipotezi sunan Alman matematikçi Bernard Riemann'dan alÄ±yor.

RÄ°EMANN HÄ°POTEZÄ° VE ASAL SAYILAR

Riemann hipotezi asal sayÄ±larÄ±n daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± açÄ±sÄ±ndan oldukça büyük bir önem taÅŸÄ±yor. Asal sayÄ±lar, yalnÄ±zca kendilerine ve bir sayÄ±sÄ±na bölünmeleri nedeniyle kriptoloji alanÄ±nda önem arz ediyor. Åžu ana kadar bulunmuÅŸ en büyük asal sayÄ± 23.249.425 haneli ve 26 AralÄ±k 2017'de Jonathan Pace adlÄ± gönüllünün bilgisayarÄ± ile bulundu.

Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) isimli organizasyon internet üzerinden gönüllülerin bilgisayarlarÄ±nÄ± kullanarak asal sayÄ± arÄ±yor. Riemann hipotezi kanÄ±tlanÄ±rsa asal sayÄ±lara ulaÅŸmak daha kolay olacak ve bu sayÄ±larÄ± temel alan kriptoji alanÄ± yeni çözümler bulmak zorunda kalabilir. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 08:20

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