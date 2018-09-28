Ä°DO ve BUDO'da bazÄ± seferler iptal edildi - 28 EylÃ¼l 2018
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri(Ä°DO) ve ve Bursa Deniz otobÃ¼sleri'nin (BUDO) bazÄ± seferleri, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
Marmara Denizi'ndeki fÄ±rtÄ±nadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koÅŸullarÄ± nedeniyle Ä°stanbul Deniz Otobüsleri(Ä°DO) ve Bursa Deniz otobüsleri(BUDO) bazÄ± seferlerini iptal etti.
Ä°DO'nun internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, 12.00'deki BostancÄ±-YenikapÄ±-BandÄ±rma ve 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-YenikapÄ±-KadÄ±köy seferlerinin iptal edildiÄŸi belirtildi.
BUDO'dan ypÄ±lan açÄ±klamada ise iptal edilen seferler ÅŸöyle;
0700 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (EminönüSirkeci)
0730 Ä°stanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
0830 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Büyükçekmece)
0900 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (EminönüSirkeci)
0900 Bursa (Mudanya) - Armutlu (Ä°hlas)
0930 Armutlu (Ä°hlas) - Ä°stanbul (EminönüSirkeci)
1030 Ä°stanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
1030 Ä°stanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 08:14