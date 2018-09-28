Deniz Zeyrek: Hedef, olasÄ± bir CHP-HDP ittifakÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼n kesilmesi

HÃ¼rriyet yazarÄ± Deniz Zeyrek, AKP-MHP ittifakÄ±nda yaÅŸanan sorunun 4. madde olduÄŸunu yazdÄ±.

Hürriyet yazaraÄ± Deniz Zeyrek, bugünkü köÅŸesine MHP ile AKP arasÄ±nda ittifak sorununa deÄŸindi. MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin konuÅŸmasÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Zeyrek, "SayÄ±n Bahçeli, aÄŸustosta Etimesgut’ta konuÅŸtu ve dört madde ile AK Parti ile yerel seçimde yapÄ±labilecek bir ittifakÄ±n dayanaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±" dedi.

Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seçimlerde HDP'siz bir yerel yönetimin hedeflediÄŸini belirten Zeyrek, AKP ile MHP'nin ilk üç maddede uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak dörüdüncü maddede uzlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Deniz Zeyrek'in "AK Parti-MHP ittifakÄ±nda sorun 4. madde" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nÄ±n ilgili bölümü ÅŸöyle:

‘HEDEF HDP'SÄ°Z YEREL YÖNETÄ°M’

“KayyÄ±m atanan belediyelerin yeniden HDP’nin eline geçmemesi”, “30 büyükÅŸehirin mümkün olduÄŸunca AK Parti ya da MHP tarafÄ±ndan kazanÄ±lmasÄ±”, “OlasÄ± bir CHP-HDP ittifakÄ±nÄ±n önünün kesilmesi” gibi unsurlarÄ±yla ilk üç madde ‘cumhur ittifakÄ±’nÄ±n ruhuyla örtüÅŸüyordu. Dördüncü madde ise MHP’nin halihazÄ±rda var olan belediyelerini muhafaza etmesi arzusunu içeriyordu.

AK Parti'den Mehmet Özhaseki ile MHP'deki muhatabÄ± Sadir Durmaz'Ä±n son görüÅŸmesi, bu çerçevede kritik bir adÄ±mdÄ±. Ancak üç saatlik görüÅŸmeden sonuç çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± gibi, MHP'liler ile AK Partililerin görüÅŸmeyi tarif ediÅŸ ÅŸekli de farklÄ± oldu. AK Parti "gayriresmi görüÅŸme" derken MHP bu yoruma tepki gösterdi.

ToplantÄ±nÄ±n perde arkasÄ±na ve AK Parti'deki yansÄ±masÄ±na bakÄ±nca ÅŸunu gördüm: Bahçeli'nin ilk üç maddesi konusunda hedefler yüzde 100 aynÄ±. Ancak dördüncü madde için aynÄ± ÅŸey söylenemez. Türkiye'nin önemli bir bölümünde birinci, geri kalan kÄ±smÄ±nda ise ikinci olan AK Parti'nin bazÄ± bölgeleri doÄŸrudan MHP'ye bÄ±rakmasÄ±, riskleri açÄ±sÄ±ndan zor bir karar gerektiriyordu.

Neden mi? KonuÅŸtuÄŸum AK Parti yetkilisi bu soruya aynen ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Siz de 2014 rakamlarÄ±nÄ± bizim kadar iyi biliyorsunuz. AK Parti'nin herhangi bir yerde aday çÄ±karmama durumu olamaz. Kaybedecek adayla çÄ±kmak da 16 yÄ±llÄ±k geçmiÅŸimize uygun bir siyaset deÄŸil." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 07:43

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