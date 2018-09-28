Antalya'da 4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
FotoÄŸraf: Pixabay

Antalya'da 4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

    • 28 EylÃ¼l 2018 07:25

    Antalya'da merkez Ã¼ssÃ¼ Korkuteli olan 4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

    Antalya'nÄ±n Korkuteli ilçesinde 4 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.26'da merkez üssü Korkuteli olan 4 büyüklüÄŸünde yer sarsÄ±ntÄ±sÄ± kaydedildi.

    Depremin 78 kilometre derinlikte gerçekleÅŸtiÄŸi belirlendi. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 07:35
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