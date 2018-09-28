Senegalli genci darbeden FransÄ±z askeri tutuklandÄ±

Senegal'de bir genci darbettikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Fransa askerlerinden biri tutuklandÄ±.

Senegal'de, 16 Eylül'de bir restoranda çÄ±kan kavgada Senegalli bir genci darbettikleri öne sürülen 5 FransÄ±z askerden biri savcÄ±lÄ±k soruÅŸturmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hapse girdi.

Yerel basÄ±ndaki haberlere göre, 31 yaÅŸÄ±ndaki Oumar Watt'Ä± darbederek komaya girmesine neden olduÄŸu iddia edilen ve gözaltÄ±nda bulunan FransÄ±z asker, yapÄ±lan kovuÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan Rebeuss hapishanesine nakledildi.

Tedavisi süren Oumar Watt halen komada bulunuyor.

Senegal basÄ±nÄ±na göre, sivil giyimli askerler, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda bulunan Watt'Ä±n kÄ±z kardeÅŸine ve gruptaki bir kÄ±z arkadaÅŸÄ±na sözlü tacizde bulunmuÅŸtu. Bunun üzerine çÄ±kan tartÄ±ÅŸmada, sarhoÅŸ olduÄŸu iddia edilen askerlerden biri Watt'Ä±n baÅŸÄ±na vurarak bilincini kaybetmesine neden olmuÅŸtu.

Polisin müdahalesi sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±nan askerler, 24 saat geçmeden serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, gelen tepkiler üzerine askerlerin biri tekrar gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 01:21

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