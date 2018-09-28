Kirlilik katil balinalarÄ± yok ediyor: 'Orka kÄ±yameti'

Uzun sÃ¼redir yasak olan kimyasal PCB maddesinin halen denizlere sÄ±zmasÄ± sebebiyle orkalarÄ±n(katil balina) nÃ¼fusu ciddi tehdit altÄ±nda.

Dünya üzerindeki orkalarÄ±n(katil balina) en az yarÄ±sÄ±nÄ±n okyanuslardaki kirlilik sebebiyle yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu belirtildi.

Zehirli bir kimyasal olan polikforlu bifeniller (PCB) uzun süredir kullanÄ±lmasÄ± yasak olmasÄ±na raÄŸmen denizlere karÄ±ÅŸmayÄ± sürdürüyor. Özellikle besin zincirinin en tepesindeki canlÄ±larÄ± etkileyen PCB’ler en ciddi zararÄ± orkalara veriyor. Sadece orkalarÄ± öldürmekle kalmayan PCB, anne sütü aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yavrularÄ± da zehirliyor.

Katil balinalardaki PCB oranÄ±nÄ±n tehlike sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 100 katÄ±na çÄ±kabildiÄŸi bunun da üreme organlarÄ±nÄ± ciddi ÅŸekilde etkilediÄŸi, kansere neden olduÄŸu ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemine zarar verdiÄŸi belirtiliyor.

Konu hakkÄ±nda yapÄ±lan ve Journal Science’ta yayÄ±mlanan yeni bir araÅŸtÄ±rmaya göre sanayileÅŸmiÅŸ ülkelerin kÄ±yÄ±larÄ±nda yaÅŸayan katil balinalarÄ±n nüfusu 30 ila 50 yÄ±l arasÄ±nda tükenebilir.

Guardian'Ä±n yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± haberde en tehlikeli bölgeler olarak Ä°ngiltere, CebelitarÄ±k, Japonya, Brezilya kÄ±yÄ±larÄ± ve kuzeydoÄŸu Pasifik'in gösterildiÄŸi belirtiliyor. Åžu ana kadar bu alanda yapÄ±lmÄ±ÅŸ en büyük araÅŸtÄ±rma olan çalÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda PCB’den etkilenmiÅŸ 351 orka incelendi.

DünyanÄ±n en yaygÄ±n görülen memelilerinden biri olan orkalar buna raÄŸmen, Kuzey Denizi ve Ä°spanya’nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu bölgelerden artÄ±k tamamen silindi.

AraÅŸtÄ±rmada görev alan Londra Zooloji DerneÄŸinden Paul Jepson, “Bu bir orka kÄ±yameti gibi” yorumunda bulundu.

Orkalar, cinsel eriÅŸkinliÄŸe 20 yÄ±lda ulaÅŸÄ±yor, gebelik ise 18 ay sürüyor. Jepson, normal koÅŸullarda dahi yavaÅŸ üreyen orkalar için, yeni durumun daha büyük bir handikap oluÅŸturduÄŸuna dikkat çekti.

PCB’LER UZUN SÜREDÄ°R YASAK

PCB’ler, 1930’lardan bu yana elektrikli malzemeler, plastikler ve boyalarda kullanÄ±lÄ±yordu. ZararlÄ± olduÄŸu 50 yÄ±ldÄ±r bilinen PCB’ler, 1970 ve 1980’lerde yasaklandÄ±. Ancak üretilmiÅŸ 1 milyon ton PCB’nin yüzde 80’inin halen yok edilmediÄŸi ve bunlarÄ±n atÄ±k sahalarÄ± ve diÄŸer kaynaklar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla denizlere sÄ±zmayÄ± sürdürdüÄŸü bildirildi.

‘STOCKHOLM SÖZLEÅžMESÄ° BAÅžARISIZ OLUYOR’

Jepson, bu soruna karÅŸÄ± 2004’te devreye giren KalÄ±cÄ± Organik Kirleticilere KarÅŸÄ± Stockholm SözleÅŸmesi’nin belirlenen takvimin çok gerisinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Jepson, “Stockholm SözleÅŸmesi baÅŸarÄ±sÄ±z oluyor. Umutlu olduÄŸum tek bölge ABD. Tüm PCB’lerin yüzde 50’sini tek baÅŸÄ±na onlar üretti ama PCB sayÄ±sÄ±nÄ± on yÄ±llardÄ±r düzenli olarak azaltÄ±yorlar. Avrupa’da ise biz PCB’yi yasaklamakla yetindik ve yok olacaklarÄ±nÄ± umduk” dedi.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, PCB’lerin orkalarda bulunan kirli kimyasal maddelerden sadece biri olduÄŸunu, baÅŸka zehirli maddelere de rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Katil balinalar icin önemli tehditlerden biri de tuna ve köpek balÄ±ÄŸÄ± gibi ana besin kaynaklarÄ±nÄ± aÅŸÄ±rÄ± avlanma ve kirlilik nedeniyle kaybetmek. (DIÅž HABERLER)

Katil balinalar insan konuÅŸmasÄ±nÄ± taklit edebiliyor

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k canlÄ±sÄ± mavi balina, bir zamanlar kÃ¼Ã§Ã¼ktÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 01:08

www.evrensel.net