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FotoÄŸraf: DHA
Slaven Bilic, el Ä°ttihadâ€™Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±racak
28 EylÃ¼l 2018 00:06
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Slaven Bilic, Suudi Arabistan ekibi el Ä°ttihad'la anlaÅŸtÄ±.
Suudi Arabistan temsilcisi el Ä°ttihad, HÄ±rvat Teknik Direktör Slaven Bilic ile sözleÅŸme imzaladÄ±.
El Ä°ttihad'Ä±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, bir dönem BeÅŸiktaÅŸ'Ä± da çalÄ±ÅŸtÄ±ran Bilic'in, takÄ±mÄ±n yeni teknik direktörü olduÄŸu belirtildi.
GeçmiÅŸte HÄ±rvatistan milli takÄ±m formasÄ± da giyen Slaven Bilic, siyah-beyazlÄ± ekipte 2013-15 sezonlarÄ± arasÄ±nda görev almÄ±ÅŸtÄ±. 50 yaÅŸÄ±ndaki teknik direktör, son olarak Ä°ngiliz ekibi West Ham United'Ä± çalÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 00:11
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