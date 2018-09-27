Netanyahuâ€™dan BM Genel Kuruluâ€™nda Ä°ranâ€™a 'nÃ¼kleer' suÃ§lamasÄ±

BM Genel Kurulu'nda konuÅŸan Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, elinde fotoÄŸraflarla konuÅŸma yaparak Ä°ran ve Hizbullah'a suÃ§lamalar yÃ¶neltti.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahu, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu’nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ä°ran’Ä±n gizli nükleer silah tesisi olduÄŸunu iddia etti.

Elinde fotoÄŸraflarla konuÅŸma yapan Netanyahu, “Ä°ran nükleer silah geliÅŸtirme hedefinden vazgeçmedi” dedi.

“Ä°srail, yok edilmemizi isteyen bir rejimin nükleer silah geliÅŸtirmesine asla izi vermeyecektir. Ne ÅŸimdi, ne 10 yÄ±l içerisinde. Hiçbir zaman izin vermeyiz” ifadelerini kullanan Netanyahu, “Ä°ran’Ä±n sakladÄ±klarÄ±nÄ± Ä°srail bulacak” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Netanyahu’nun iddiasÄ±na göre söz konusu nükleer silah tesisi, baÅŸkent Tahran’da bulunuyor.

Netanyahu, Hizbullah’Ä±n da Beyrut HavalimanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda 3 gizli füze bölgesi olduÄŸunu öne sürdü.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ±, Ä°ran’Ä± ABD ve Avrupa’da saldÄ±rÄ±lar düzenlemek ve OrtadoÄŸu’yu karÄ±ÅŸtÄ±rmakla suçladÄ±.

AVRUPA ÜLKELERÄ°NE KIZDI, TRUMP'I ÖVDÜ

Netanyahu, Avrupa ülkelerinin de Ä°ran’a gerekli tepkiyi göstermediÄŸini savunarak 2. Dünya SavaÅŸÄ± öncesindeki duruma gönderme yaptÄ± ve “AvrupalÄ± liderler tarihlerinden hiçbir ÅŸey öÄŸrenmedi mi? Bir gün gözleri açÄ±lacak mÄ±?” diye sordu.

Ä°srail, Barack Obama döneminde ABD ile Ä°ran’Ä±n vardÄ±ÄŸÄ± nükleer anlaÅŸmaya ÅŸiddetle karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. ABD’nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump söz konusu anlaÅŸmayÄ± iptal etmiÅŸti.

Netanyahu, Trump yönetiminin Ä°srail lehine attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± hatÄ±rlatarak övgülerde bulundu. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 23:51

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