Trump'Ä±n adayÄ± Kavanaugh hakkÄ±nda bir cinsel saldÄ±rÄ± iddiasÄ± daha

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n YÃ¼ksek Mahkeme Ã¼yeliÄŸi iÃ§in aday gÃ¶sterdiÄŸi Brett Kavanaugh hakkÄ±ndaki cinsel saldÄ±rÄ± iddialarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±yor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Yüksek Mahkeme üyeliÄŸi için aday gösterdiÄŸi Washington DC Temyiz Mahkemesi YargÄ±cÄ± Brett Kavanaugh hakkÄ±nda bir kadÄ±n daha cinsel saldÄ±rÄ± iddiasÄ±nda bulundu. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ise iddialara iliÅŸkin, “YargÄ±ç Brett Kavanaugh iyi bir adam, kusursuz bir kariyeri var ve radikal sol siyasetçiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± altÄ±nda" iddiasÄ±nda bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesi üyeliÄŸi için aday gösterilen ve adaylÄ±ÄŸÄ± kongre tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± gereken Kavanaugh hakkÄ±ndaki cinsel saldÄ±rÄ± iddialarÄ± artÄ±yor.

AvukatÄ± Michael Avenatti tarafÄ±ndan Twitter üzerinden yapÄ±lan açÄ±klamayla kimliÄŸi ortaya çÄ±kan Julie Swetnick, Kavanaugh hakkÄ±nda yeni iddialarda bulundu.

Swetnick'in ifadelerine dayandÄ±rÄ±lan açÄ±klamada, Kavanaugh'un 1980'lerde gittiÄŸi partilerde kÄ±zlarÄ±, içeceklerine alkol ve ilaç koyarak uyuÅŸturduktan sonra arkadaÅŸlarÄ±yla tecavüz ettiÄŸi ileri sürüldü.

Buna benzer cinsel bir saldÄ±rÄ±nÄ±n maÄŸduru olduÄŸunu iddia eden Swetnick, tecavüz sÄ±rasÄ±nda Kavanaugh'un arkadaÅŸÄ± Mark Judge'nin de odada bulunduÄŸunu ve içeceÄŸine ilaç konulduÄŸu için kendisini savunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Kavanaugh ve lise arkadaÅŸÄ± Mark Judge'Ä±n avukatÄ± ise iddialarÄ± yalanladÄ±.

Geçen günlerde ABD merkezli haber kanalÄ± Fox News'e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "hayatÄ± boyunca hiç kimseye cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ileri süren Kavanaugh, Julia Swetnick'in iddialarÄ±nÄ± "iÄŸrenç ve hayal mahsulü" olarak nitelendirdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da Kavanaugh hakkÄ±ndaki yeni iddialara Twitter'dan tepki göstererek, "Avukat Avenetti, bana ve yargÄ±ç Brett Kavanaugh'a attÄ±ÄŸÄ± gibi yalan iddialarda iyi olan üçüncü sÄ±nÄ±f bir avukat. Sadece ilgi çekmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor ve baÅŸkalarÄ±nÄ±n kendi geçmiÅŸ kayÄ±tlarÄ±na ve iliÅŸkilerine bakmasÄ±nÄ± istemiyor. Tam bir ezik!" ifadesini kullandÄ±.

CÄ°NSEL SALDIRI Ä°DDÄ°ALARI ARTIYOR

Kavanaugh hakkÄ±ndaki cinsel saldÄ±rÄ± iddialarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±, Swetnick ile üçe çÄ±ktÄ±. Swetnick'den önce öÄŸretim görevlisi Christine Ford 36 yÄ±l önce Kavanaugh'un okul partisinde kendisine cinsel saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸunu iddia etmiÅŸ, Kavanaugh'un Yale Üniversitesine gittiÄŸi yÄ±llarda sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ± olan Deborah Ramirez de yine bir okul partisinde Kavanaugh'un kendisine fiziki temasta bulunmaya ve üstünü zorla çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± ortaya atmÄ±ÅŸtÄ±.

HakkÄ±ndaki iddialar sebebiyle perÅŸembe günü kongrede ifade verecek olan Kavanaugh'un adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi gerektiÄŸini savunan Adalet Komitesine baÄŸlÄ± 10 Demokrat senatör, Trump'Ä±n Kavanaugh'un adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± derhal geri çekmesini veya iddialarÄ± soruÅŸturmak üzere FBI'a talimat vermesini istedi.

TRUMP: KAVANAUGH RADÄ°KAL SOLUN SALDIRISI ALTINDA

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da, Twitter hesabÄ±ndan Kavanaugh hakkÄ±ndaki iddialara iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu.

“YargÄ±ç Brett Kavanaugh iyi bir adam, kusursuz bir kariyeri var ve radikal sol siyasetçiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± altÄ±nda. Bu kiÅŸiler cevap vermek istemiyor, sadece mahvedip (atamayÄ±) geciktirmek istiyorlar. Gerçeklerin bir anlamÄ± yok. Ben D.C.’de bu muameleye her gün maruz kalÄ±yorum.” ifadesini kullanan Trump, Kavanaugh’un kendisine 1980'li yÄ±llarda cinsel tacizde bulunduÄŸunu iddia eden akademisyen Christine Blasey Ford'a da seslendi.

Trump, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Hiç ÅŸüphem yok ki Dr. Ford’un iddialarÄ± söylediÄŸi kadar kötü olsaydÄ±, yerel emniyet birimleri kendisinin ya da ailesinin suçlamalarÄ±yla ÅŸimdiye kadar harekete geçerdi. Kendisinden dosyalarÄ± çÄ±kartmasÄ±nÄ± istiyorum, biz de bu ÅŸekilde tarihini, zamanÄ±nÄ± ve mekanÄ±nÄ± öÄŸrenmiÅŸ oluruz.”

Washington Post gazetesine röportaj veren Dr. Ford, 1980’li yÄ±llarda aynÄ± liseye gittikleri sÄ±rada sarhoÅŸ olan Kavanaugh’un kendisini elle taciz ettiÄŸini ve kÄ±yafetlerini çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürmüÅŸtü.

Ford’un gelecek hafta Senato’da Kavanaugh ile ifade vermesi bekleniyordu. Ancak Ford iddialarÄ±nÄ±n Senato’daki ifadesinden önce FBI tarafÄ±ndan soruÅŸturulmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Kavanaugh ise hakkÄ±nda yapÄ±lan suçlamalarÄ± reddetmiÅŸti.

Yüksek Mahkeme üyeliÄŸi için Kongre’nin onayÄ±na ihtiyacÄ± olan Brett Kavanaugh’Ä±n kendisiyle ilgili oturum süreci tamamlanÄ±rken, Senato Adalet Komisyonunun bu hafta adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± oylamasÄ± bekleniyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 23:30

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