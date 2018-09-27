Brezilyaâ€™da 3.4 milyon kiÅŸinin oy kullanmasÄ± yasaklandÄ±

7 Ekimâ€™de yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminde 3.4 milyon BrezilyalÄ± oy kullanamayacak. Bu kiÅŸilerin Ã§oÄŸu sol muhalefetin tabanÄ± olan yoksullar.

Brezilya’da 7 Ekim’de yapÄ±lacak devlet baÅŸkanÄ± seçimi için parmak izi kaydÄ± yaptÄ±rmadÄ±klarÄ± gerekçesiyle 3.4 milyon kiÅŸi oy kullanamayacak.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, önceki gün aldÄ±ÄŸÄ± kararla 7 Ekim’de yapÄ±lmasÄ± planlanan devlet baÅŸkanÄ± seçimi için parmak izi kaydÄ± yaptÄ±rmayan vatandaÅŸlarÄ±n oy kullanmasÄ±nÄ± yasakladÄ±.

Yasak kararÄ± 2’ye karÅŸÄ± 7 oyla kabul edildi. Hakim Luis Roberto Barroso, vatandaÅŸlarÄ±n oy kullanabilmesi için bugüne kadar bilgilendirilmiÅŸ olmama ihtimalinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

‘YOKSULLARIN OY KULLANMASINA ENGEL’

Brezilya Sosyalist Partisi, karar üzerine “Bu kiÅŸilerin oy kullanmasÄ±nÄ± yasaklamak, yoksul ve bilgilendirilmemiÅŸ kiÅŸilerin oy kullanmasÄ±nÄ± engellemek demektir. KayÄ±t yaptÄ±rmayanlarÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ±, ülkenin yoksul ve sol partileri destekleyen kesiminin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Brezilya’nÄ±n kuzeydoÄŸusunda bulunuyor” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Brezilya’da anketler, devlet baÅŸkanÄ± seçiminde saÄŸ görüÅŸlü Jair Bolsonaro’nun oylarÄ±n yüzde 27’sini, solun adayÄ± Fernando Haddad’Ä±n yüzde 21’ini alacaÄŸÄ± yönünde.

Ülkede 7 Ekim’de yapÄ±lacak seçimde adaylardan biri yüzde 50’nin üzerinde oy alamazsa 28 Ekim’de ikinci tur yapÄ±lacak.

Ä°LK KEZ ELEKTRONÄ°K OY KULLANILACAK

Seçimin elektronik sistemle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Brezilya’da seçmenler 2016’dan bu yana oy kullanabilmeleri için yetkili makamlara parmak izi kaydÄ±nÄ± yaptÄ±rmak zorunda.

Nüfusu 200 milyonu aÅŸan Brezilya’da ilk kez 1996’da hayata geçirilen elektronik oy kullanma sistemi uygulanÄ±yor.

Bu sistemde oylar, internete baÄŸlÄ± olmayan konsollardan hafÄ±za kartÄ±yla toplanÄ±yor ve ÅŸifreleniyor. Sonuçlar, bölge seçim merkezleri yoluyla merkezi sisteme aktarÄ±lÄ±yor. Uzak bölgelerden ve deniz aÅŸÄ±rÄ± büyükelçiliklerden alÄ±nan sonuçlar da uydu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yollanÄ±yor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 22:45

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