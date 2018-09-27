KESK'ten 'Yeni Ekonomi ProgramÄ±'na esnek Ã§alÄ±ÅŸma tepkisi

KESK, 'mÃ¼jde' olarak duyurulan YEP kapsamÄ±ndaki personel rejimi deÄŸiÅŸikliÄŸinin 'krizin faturasÄ±nÄ± emekÃ§ilere Ã¶detme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±' olduÄŸunu ifade etti.

KESK Yürütme Kurulu, “müjde” olarak duyurulan YEP kapsamÄ±nda düzenlenmesi planlanan personel rejimindeki deÄŸiÅŸikliklerin emekçilere krizin bedelini ödetmenin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu ifade etti. YapÄ±lan açÄ±klamada, hükümetin ‘müjde’ vermek gibi bir niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±, aksine mevcut haklarÄ±n daraltmayÄ± hedeflendi vurgulandÄ±.

KESK Yürütme Kurulu, Yeni Ekonomi ProgramÄ± (YEP) kapsamÄ±nda kamu personel rejiminde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lacaÄŸÄ± yönünde basÄ±nda yer alan haberlere iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. YazÄ±lÄ± açÄ±klamada esnek çalÄ±ÅŸmanÄ±n “müjde” olarak duyurulduÄŸu haberlere tepki gösterilerek ÅŸu ifadelere yer verildi:

“Kamuda reform geliyor’, ‘Memura çifte zam’, ‘Memura performansa göre maaÅŸ geliyor. Çok çalÄ±ÅŸan memur çok kazanacak’ gibi akla ilk gelen her 'müjdenin' altÄ±ndan kamu emekçilerinin mevcut haklarÄ±nÄ± daha da sÄ±nÄ±rlayan düzenlemeler çÄ±kmasÄ± ne yazÄ±k ki rutin hale gelmiÅŸ bulunuyor."

AçÄ±klamada, seçim öncesi verilen "3600 ek gösterge" sözünün aradan geçen 3 aya raÄŸmen tutulmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilerek, “Her seçim döneminde böyle vaatler olur’ diyerek verdiÄŸi sözün gereÄŸini hâlâ yerine getirmeyenler, kamu emekçilerine yeni ‘müjdeler’ vermeye devam ediyor” denildi.

TASARRUF DENÄ°NCE AKLA EMEKÇÄ°LER GELÄ°YOR

AçÄ±klamada, hükümet tarafÄ±ndan açÄ±klanan 'Yeni Ekonomi ProgramÄ±'nÄ±n (YEP) tasarruflarÄ± içeren bir program olduÄŸu belirtilerek “Ne yazÄ±k ki bu ülkede ‘tasarruf’ ya da ‘kemer sÄ±kma’ dendiÄŸinde akla hep emekçi kesimlerin geldiÄŸi de bilinmektedir” denildi.

Programda, 'mali açÄ±dan sürdürülebilirliÄŸi saÄŸlamak ve kamu maliyesine olan yükü azaltmak amacÄ±yla sosyal sigorta sisteminin yeniden düzenlenmesi’, 'kamuda hizmetin özelliÄŸine göre esnek çalÄ±ÅŸma modellerinin uygulanmasÄ±', 'kÄ±dem tazminatÄ± fonunun kurulmasÄ±', 'bireysel emekliliÄŸin 3 yÄ±l zorunlu hale getirilmesi' gibi düzenlemelere yer verildiÄŸine dikkat çekilerek, bütün bu düzenlemelerin emekçilerin mevcut haklarÄ±nÄ±n budanmasÄ± üzerinden yapÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.

AKLA TAKILAN SORULAR…

AçÄ±klamada daha önce de “müjde” olarak verilen benzer haberler deÄŸerlendirildiÄŸinde akla cevabÄ± olmayan birçok sorunun takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi ve ÅŸu sorular soruldu:

â– ÇalÄ±ÅŸma saatleri esnek olunca çalÄ±ÅŸma süresine baÄŸlÄ± mali ve sosyal haklar olduÄŸu gibi kalacak mÄ±? Onlarda da bir esneme mi olacak?

â– ÇalÄ±ÅŸma süresine göre belirlenen haklarda, örneÄŸin yemek ücreti, servis, ek ödeme, ek ders ücreti, fiili hizmet süresi zammÄ± (yÄ±pranma payÄ±) gibi haklarda deÄŸiÅŸiklik olur mu?

â– Esnek çalÄ±ÅŸmaya göre hangi saatlerde çalÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ±na kim karar verecek? Kamu emekçisini mi, Ya da kurumun idarecisi mi?

â– Pratikte her kamu emekçisinin kendi çalÄ±ÅŸma saatlerine karar vermesi deyim yerindeyse her kamu emekçisinin kafasÄ±na göre çalÄ±ÅŸma saatleri belirlemesi mümkün mü?

â– Kimin hangi günlerde, hangi saatlerde mesai yapacaÄŸÄ±na karar verecek olan amirlerin, yöneticilerin kamu emekçileri arasÄ±nda ayrÄ±m yapmamasÄ±, adil olmasÄ± mümkün mü?

â– Hangi saatlerde mesai yapÄ±lacaÄŸÄ±na kamu emekçisi veya amir-idareci karar verecekse fazla mesai ücreti doÄŸal olarak ortadan kalkmayacak mÄ±?

â– Mevcut durumda iÅŸçiler için esnek çalÄ±ÅŸma uygulanÄ±yor. Ä°ÅŸveren iÅŸlerin yoÄŸun olduÄŸu dönemde iÅŸçiyi fazla mesai ücreti ödemeden günde 11 saat, haftada 66 saat çalÄ±ÅŸtÄ±rabilirken, iÅŸlerin yoÄŸun olmadÄ±ÄŸÄ± zaman ise haftalÄ±k çalÄ±ÅŸma süresini düÅŸürebiliyor. Kamu emekçileri için de aynÄ± yol mu izlenecek?

‘MÜJDE VERME GÄ°BÄ° BÄ°R NÄ°YET YOK’

Ekonomide olumsuzluklara neden olanlarÄ±n korunurken, krizde hiçbir sorumluluÄŸu olmayan emekçilere krizin bedelini ödetmek için yoÄŸun bir hazÄ±rlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

“Bugün ‘müjde’ olarak sunulan kamuda esnek çalÄ±ÅŸma, hükümet temsilcileri tarafÄ±ndan kamuda istihdamÄ±n daraltÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamalar, kamuda kadrolu-güvenceli istihdam sÄ±nÄ±rlanÄ±rken sözleÅŸmeli-güvencesiz istihdamÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±, önümüzdeki süreçte alÄ±nacak 80 bin kiÅŸinin bile kadrolu olarak deÄŸil, maaÅŸÄ± Ä°ÅžKUR tarafÄ±ndan-Ä°ÅŸsizlik fonundan karÅŸÄ±lanan Toplum YararÄ±na Programlar (TYP) kapsamÄ±nda çalÄ±ÅŸanlardan olmasÄ± söz konusu hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±n adÄ±mlarÄ±dÄ±r.”

HazÄ±rlÄ±klar incelendiÄŸinde hükümetin kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ‘müjde’ vermek gibi bir niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, aksine mevcut haklarÄ±nÄ± daraltmayÄ± hedeflendiÄŸine dikkat çekildi. AçÄ±klama, hükümetin YEP’e baÄŸlanan müjdelerine temkinli yaklaÅŸma ve hak kayÄ±plarÄ±nÄ± artÄ±racak düzenlemelere karÅŸÄ± ortak mücadeleye çaÄŸÄ±rÄ±sÄ±nda bulunuldu.

MÜJDE OLARAK VERÄ°LEN HABERÄ°N AYRINTILARI

Müjde olarak sunulan haberin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nda kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, hizmetin özelliÄŸine göre, hangi saatlerde çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ±n kendileri tarafÄ±ndan belirlenebileceÄŸi, haftalÄ±k 40 saat olan mesai süresini nasÄ±l tamamlayacaÄŸÄ±na kendilerinin karar verebileceÄŸi iddialarÄ± yer alÄ±rken iÅŸlerin en yoÄŸun olduÄŸu, özellikle 10.00 - 12.00 ve 13.00 -15.00 saatleri arasÄ±nda bütün “memurlarÄ±n” iÅŸinin baÅŸÄ±nda olacaÄŸÄ±, ‘memurlarÄ±n’ bu saatler dÄ±ÅŸÄ±nda çalÄ±ÅŸma saatlerini sosyal aktiviteler, eÄŸitim programlarÄ±, çocuklarÄ±n durumuna göre belirleme haklarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±yor.

AyrÄ±ca “mesaisine her an ihtiyaç duyulmayan memurlara da evde çalÄ±ÅŸma izni verilebileceÄŸinin” aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberde “esnek çalÄ±ÅŸma modelleri ile personelin aktif, üretken olacaÄŸÄ±, sosyal yaÅŸamlarÄ±na da zaman ayÄ±rabileceÄŸi” ileri sürülüyor. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 22:38

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