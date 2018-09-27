Osman ÅženyaÅŸar'a yÃ¶nelik tehdide delil yetersizliÄŸi kararÄ±!

SuruÃ§'ta 24 Haziran seÃ§imleri Ã¶ncesi Ã¶ncesi yaÅŸanan olayda yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden Osman ÅženyaÅŸarâ€™a yÃ¶nelik tehdide dair ÅŸikayet takipsizlikle sonuÃ§landÄ±

Suruç'ta yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybetmesinden sonra sosyal medyadan tehdit edilen Osman ÅženyaÅŸar’Ä±n ÅŸikayeti “temel hak ve özgürlükler baÄŸlamÄ±nda ciddi endiÅŸelerin ortaya çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±” düÅŸünülerek takipsizlikle sonuçlandÄ±. Av. Serhat Kurt, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± delil gösterilerek insanlarÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Urfa’nÄ±n Suruç ilçesinde AKP Milletvekili Ä°brahim Halil YÄ±ldÄ±z’Ä±n akrabalarÄ± tarafÄ±ndan 14 Haziran’da oÄŸullarÄ± Adil ve Celal ile birlikte öldürülen HacÄ± Esvet ÅženyaÅŸar’Ä±n kardeÅŸi Osman ÅženyaÅŸar’Ä±n can güvenliÄŸi tehdit altÄ±nda. YÄ±ldÄ±z ailesinden Faik YÄ±ldÄ±z tarafÄ±ndan tehdit edilen Osman ÅženyaÅŸar, konuya dair Urfa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na yaptÄ±ÄŸÄ± suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandÄ±.

Mezopotamya AjansÄ±ndan ErdoÄŸan Alayumat’Ä±n haberine göre; 18 Temmuz’da sosyal medya hesaplarÄ± üzerinden yapÄ±lan tehdide dair, baÅŸsavcÄ±lÄ±k “Facebook, Twitter, Yahoo ve Google gibi yurtdÄ±ÅŸÄ± kuruluÅŸlarÄ± doÄŸrulanmadÄ±kça kesin delil sayÄ±lamaz” dedi. Kararda ayrÄ±ca “suça konu profillerin www.facebook.com isimli site üzerinden kullandÄ±klarÄ± ve bu sitenin sunucularÄ±na eriÅŸim olanaÄŸÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± IP adres kayÄ±tlarÄ± ve bilgilerinin yurtdÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ± sunucularda tutulduklarÄ±, bu sebeple de ÅŸüpheli veya ÅŸüphelilerin açÄ±k kimlik ve adres bilgileri ile IP numaralarÄ±nÄ±n tespitinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±” ifadeleri kullanÄ±larak “temel hak ve özgürlükler baÄŸlamÄ±nda ciddi endiÅŸelerin ortaya çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±” düÅŸünülerek delil yetersizliÄŸinden takipsizlik verildi.

‘NEDEN BÄ°NLERCE KÄ°ÅžÄ° CEZAEVÄ°NDE O ZAMAN’

Åžikayetçi Osman ÅženyaÅŸar, hiçbir delil gösterilmeden sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçe gösterilerek binlerce kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yüzlercesinin tutuklanÄ±p cezaevine atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, “EÄŸer sosyal medya delil niteliÄŸi taÅŸÄ±mÄ±yorsa binlerce insan neden tutuklu. YapÄ±lan uygulama tam bir hukuk cinayetidir. Bu kararÄ± veren aynÄ± savcÄ± benim hakkÄ±mda koruma kararÄ± verebiliyor. Madem yeterli delil yok neden bana koruma verilmesi için emniyete yazÄ± yazÄ±yor” diye belirtti.

‘HUKUK SKANDALI’

Avukat Serhat Kurt ise, sosyal medya üzerinden yapÄ±lan en basit paylaÅŸÄ±mlarÄ± dahil savcÄ± ve hakimlerin suç sayÄ±p yüzlerce soruÅŸturma açtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu soruÅŸturmalar neticesinde insanlarÄ±n evleri basÄ±lÄ±p gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Bu soruÅŸturmalarda hiçbir araÅŸtÄ±rma gereÄŸi duyulmadan kesin hükümler verildiÄŸini dile getiren Kurt, Osman ÅženyaÅŸar vakasÄ±nda yapÄ±lanÄ±n tam bir hukuk skandalÄ± olduÄŸunu söyledi.

‘KARAR SÄ°YASÄ°’

Osman ÅženyaÅŸar olayÄ±nda sosyal medyanÄ±n delil olarak kabul edilmediÄŸini belirten Kurt, “Ancak aynÄ± savcÄ± ve hakimler sadece polis tutanaklarÄ± ile sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± delil olarak kabul edip yüzlerce kiÅŸiye mahkumiyet verebiliyor. Burada hukuki bir mantÄ±k aramak zor. Kendi fikrini sosyal medya üzerinde dile getiren birine ne kadar siyasi yaklaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸsa bu vakada da siyasi yaklaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ. Aradaki tek fark ise birileri muhalif olduÄŸu için ceza alÄ±yor, diÄŸeri iktidarÄ±n yanÄ±nda olduÄŸu için aklanÄ±yor” diye konuÅŸtu.

NE OLMUÅžTU?

URFA’nÄ±n Suruç ilçesinde 14 Haziran’da AKP Urfa Milletvekili Ä°brahim Halil YÄ±ldÄ±z’Ä±n seçim gezisi üzerine girdikleri ÅženyaÅŸar ailesine ait dükkanda çÄ±kan kavga hastaneye taÅŸmÄ±ÅŸ ve iki taraftan 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. YÄ±ldÄ±z’Ä±n akrabalarÄ± tarafÄ±ndan 3 yakÄ±nÄ± öldürülen Osman ÅženyaÅŸar, YÄ±ldÄ±z ailesi ferdi Faik YÄ±ldÄ±z tarafÄ±ndan 18 Temmuz tarihinde sosyal medya üzerinden “Osman bana bak lan ilk baÅŸta YÄ±ldÄ±z ailesine karÅŸÄ± senin bir sorunun varsa sen beni karÅŸÄ±na almazsan ben senin her kesini, s… ç... numaramÄ± da yazÄ±yorum ara beni ara yedi yirmi dört saat açÄ±k ç… Ama YÄ±ldÄ±z ailesine bir ÅŸey olursa ilk baÅŸ ben ÅŸahsÄ±m olarak seni ve çocuklarÄ±nÄ± bilirim ç…” ÅŸeklinde tehdit edilmiÅŸti. Konu hakkÄ±nda Osman ÅženyaÅŸar, Faik YÄ±ldÄ±z hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Failler tutuklanmadÄ±, ÅženyaÅŸar ailesi SuruÃ§'u terk etti

SuruÃ§â€™ta yaÅŸanan Ã¶lÃ¼mlerin yankÄ±sÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 20:55

www.evrensel.net