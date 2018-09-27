Okulu yapÄ±ldÄ± ama Ã¶ÄŸretmen atanmadÄ±

Hakkariâ€™nin OnbaÅŸÄ±lar kÃ¶yÃ¼ne geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l yapÄ±lan 2 katlÄ±, 8 derslikli ortaokulda Ã¶ÄŸretmensizlik yÃ¼zÃ¼nden bu yÄ±l da eÄŸitime baÅŸlanamadÄ±.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine baÄŸlÄ± OnbaÅŸÄ±lar köyü ile çevresindeki 11 mezraya hizmet verilmesi için yapÄ±lan ve geçen yÄ±l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü’ne teslim edilen, 2 katlÄ±, 8 derslikli ortaokulda, öÄŸretmensizlik yüzünden bu yÄ±l da eÄŸitime baÅŸlanamadÄ±. Köylüler okullarÄ±na öÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

Yüksekova’ya yaklaÅŸÄ±k 25 kilometre uzaklÄ±kta yer alan OnbaÅŸÄ±lar köyü ile buraya baÄŸlÄ± ÇamdalÄ±, Armutlu, AÄŸaçlÄ±, AÄŸÄ±lcÄ±k, ÇobanpÄ±nar, SarÄ±kaya mezralarÄ± ve Esendere beldesine baÄŸlÄ± Güvenli köyünün yine aynÄ± bölgeye yakÄ±n Pagenk, Yediveren, Nerman ve Kanber mezralarÄ±nda yaÅŸayan öÄŸrencilerin eÄŸitim görebilmeleri için Dereiçi mezrasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda okul inÅŸaatÄ±na baÅŸlandÄ±. 2 katlÄ± ve 8 derslikli ortaokulun inÅŸaatÄ±, 2016’da bitti. Heyecanla hizmete alÄ±nmasÄ± beklenen ve 1 milyon 300 bin liraya mal olan okul; asansörü, engelli rampasÄ±, yer döÅŸemesi, boyasÄ± ve derslikleri ile örnek olabilecek yapÄ±da inÅŸa edildi. Ortaokul, geçen yÄ±l ise Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü’ne teslim edildi.

‘OKULUN AÇILMASINI Ä°STÄ°YORUZ’

YaklaÅŸÄ±k 200 öÄŸrencinin heyecanla beklediÄŸi ortaokulda, öÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için geçen yÄ±l eÄŸitime baÅŸlanamadÄ±.

Köy muhtarÄ± Pervizhan BeÅŸer, “Köyümüze her ayrÄ±ntÄ±sÄ± ve ihtiyacÄ± düÅŸünülmüÅŸ, ÅŸehir merkezlerinde, ilçelerde bile olmayan modern okul yapÄ±ldÄ±; ancak çürümeye terk edildi. Geçen yÄ±l öÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±lmadÄ±. Bu yÄ±l da aynÄ± sorunu yaÅŸÄ±yoruz. Maddi durumu iyi olan aileler, bir çaresini bulup, çocuklarÄ±nÄ± ilçeye gönderiyor; ancak maddi durumu iyi olmayan aileler ise büyük maÄŸduriyet yaÅŸÄ±yor. OnbaÅŸÄ±lar köyü ile 11 mezrada yaÅŸayanlar olarak valimizden, kaymakamÄ±mÄ±zdan ve yetkililerden okulumuzun eÄŸitim- öÄŸretime açmalarÄ±nÄ± istiyoruz” diye konuÅŸtu.

VALÄ° TOPRAK'TAN 'EN KISA ZAMANDA EÄžÄ°TÄ°ME AÇACAÄžIZ' VAADÄ°

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Okulu en yakÄ±n zamanda hizmete açacaÄŸÄ±z" vaadi verdi. Toprak, gerekli olan talimatlarÄ± verdiÄŸini, 8-10 öÄŸretmenin bu okulda görev yapacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. (Hakkari/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 19:43

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