AKP Rize eski milletvekili BayramoÄŸlu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n Ã¼cretini Ã¶demiyor

AKP Rize eski milletvekili Ali BayramoÄŸluâ€™nun ortaÄŸÄ± olduÄŸu Babillon Otelâ€™de Ã§alÄ±ÅŸanlar 2 aydÄ±r Ã¼cretlerini alamÄ±yor.

GençaÄŸa KARAFAZLI

Rize

Rize’nin Ä°yidere ilçesi sahilinde AKP Rize eski milletvekili ve MÜSÄ°AD eski genel baÅŸkanÄ± Ali BayramoÄŸlu’nun ortaÄŸÄ± olduÄŸu 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± Babillon Otel’de çalÄ±ÅŸanlar 2 aydan beri ücretlerini alamÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸanlar yaz sezonunda çok iyi iÅŸ yapan otelin ücretleri ödememesine tepkili.

Ä°simlerinin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen iÅŸçiler, 2018 yaz sezonunun oldukça yoÄŸun geçtiÄŸini, çok büyük emek vererek çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ancak iÅŸletme sahiplerinin kendilerine karÅŸÄ± aynÄ± duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± göstermediÄŸinden yakÄ±ndÄ±. ÇalÄ±ÅŸanlar, ev kirasÄ± ve bankalara olan borçlarÄ±nÄ± ödeyemediklerini maÄŸdur olduklarÄ±nÄ± belirttiler.

ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±na 2 aydan beri maaÅŸ ödemeyen AKP'li eski vekil BayramoÄŸlu’nun sahibi olduÄŸu otelin ruhsatÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸtu.

ÇAY KAÇAKÇILIÄžINDAN CEZA ALMIÅžTI

Ulusal Çay Konseyi'nin eski kurucu baÅŸkanÄ± BayramoÄŸlu, ‘çay kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±’ suçundan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 2012 Eylül ayÄ±nda, 10 yÄ±l sonra 7.8 milyon TL ceza ödemeye mahkum edilmiÅŸti.

Gazeteci GençaÄŸa KarafazlÄ±, BayramoÄŸlu Rize milletvekili adayÄ± olduÄŸu tarihte kaçak çay konusunu gündeme getirmiÅŸ, BayramoÄŸlu ise KarafazlÄ± aleyhine kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için 30 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± açmÄ±ÅŸtÄ±. Rize adliyesinde yapÄ±lan yargÄ±lama sonrasÄ± BayramoÄŸlu’nun bu talebi ret edilmiÅŸti. BayramoÄŸlu, ardÄ±ndan YargÄ±taya baÅŸvurarak yerel mahkemenin kararÄ±na itiraz etmiÅŸti. YargÄ±tay yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± yerinde bularak KarafazlÄ±’nÄ±n beraatine karar vermiÅŸti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 19:23

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