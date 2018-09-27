Grev Ã¶ncesi aÃ§Ä±klama: ABâ€™den Ryanairâ€™e â€˜iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesiâ€™ uyarÄ±sÄ±

Havayolu ÅŸirketi Ryanair'de Ã§alÄ±ÅŸan kabin gÃ¶revlileri yarÄ±n greve Ã§Ä±kacak. AB Komisyonu, ÅŸirkete 'iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi' uyarÄ±sÄ± ve AB hukuku uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu, Ryanair havayolu ÅŸirketine, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sözleÅŸmeleri konusunda birlik kurallarÄ±na uygun davranma uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Ryanair’in Belçika, Almanya, Ä°talya, Hollanda, Portekiz ve Ä°spanya’daki kabin görevlileri yarÄ±n iÅŸ bÄ±rakacaklarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸlardÄ±.

RYNAIR-AB TOPLANTISI

AB Komisyonu Ä°stihdam, Sosyal Ä°ÅŸler, Beceriler ve Ä°ÅŸgücü HareketliliÄŸinden Sorumlu Üye Marianne Thyssen, merkezi Ä°rlanda’da bulunan uluslararasÄ± havayolu ÅŸirketi Ryanair’in Üst Yöneticisi Michael O’Leary ile Brüksel’de gerçekleÅŸtirdiÄŸi görüÅŸmenin ardÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±.

ToplantÄ±da, havayolu ÅŸirketiyle iÅŸ hukuku konusunda yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Thyssen, “Kabin görevlilerinin çalÄ±ÅŸma sözleÅŸmeleri hakkÄ±ndaki AB kurallarÄ± açÄ±ktÄ±r. Burada uygulanacak kurallarÄ± uçaÄŸÄ±n bayraÄŸÄ± deÄŸil çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sabah kalktÄ±ÄŸÄ± ve akÅŸam döndüÄŸü yer belirler” ifadesini kullandÄ±. Thyssen, Ryanair’e veya ÅŸirketin düÅŸük maliyetli iÅŸ modeline karÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek “AB hukukuna uygun davranÄ±lmasÄ±, ülkeden ülkeye farklÄ± davranÄ±labilecek bir konu deÄŸildir” diye konuÅŸtu.

Ryanair’in “sorumlu” davranmasÄ± gerektiÄŸini belirten Thyssen, AB iç pazarÄ±nÄ±n bir “orman” olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸgücü hareketliliÄŸi ve iÅŸçi haklarÄ±yla ilgili açÄ±k kurallarÄ± bulunduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

6 ÜLKEDE GREV KARARI

Ryanair, çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n önemli bir kÄ±smÄ±nÄ± Ä°rlanda hukukuna göre hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ iÅŸ sözleÅŸmeleriyle istihdam ediyor. Bu durum AB üyesi ülkelerde bulunan çalÄ±ÅŸanlarÄ±n tepkisini çekiyor. Ryanair’in Belçika, Almanya, Ä°talya, Hollanda, Portekiz ve Ä°spanya’daki kabin görevlileri 28 Eylül’de yeniden greve gitmeyi planlÄ±yor.

Ryanair’de temmuz ayÄ±nda Ä°spanya, Belçika, Portekiz ve Ä°talya’da kabin görevlileri greve gitmiÅŸ, ÅŸirketin 100 bin yolcuyu etkileyen 600 uçuÅŸu iptal edilmiÅŸti. AÄŸustos ayÄ±nda da çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± protesto eden pilotlar, Almanya, Belçika, Hollanda, Ä°sveç ve Ä°rlanda’da eÅŸ zamanlÄ± grev yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa’nÄ±n 86 havalimanÄ±nda faaliyet gösteren Ryanair, yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 130 milyon yolcu taÅŸÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

Ryanair pilotlarÄ± 5 Ã¼lkede greve Ã§Ä±ktÄ±

Almanyaâ€™da Ryanair grevi baÅŸladÄ±, 150 uÃ§uÅŸ iptal edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 18:47

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