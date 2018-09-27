Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ: PTT'deki tÃ¼m keyfi uygulamalarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda olacaÄŸÄ±z

Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, iÅŸÃ§ilere â€˜Kendi adÄ±na pul bastÄ±r, satÄ±n alâ€™ baskÄ±sÄ±yla gÃ¼ndeme gelen PTTâ€™lerde yaÅŸanan sorunlara dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, iÅŸçilere ‘Kendi adÄ±na pul bastÄ±r satÄ±n al’ baskÄ±sÄ± yapmalarÄ±yla gündeme gelen PTT’lerde yaÅŸanan problemlere iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klama düzenledi. AçÄ±klamada, “Paso meselesi baÅŸta olmak üzere ücret eÅŸitsizliÄŸi, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n eÅŸitsizliÄŸi, güvencesiz çalÄ±ÅŸma, çalÄ±ÅŸma alanÄ±nda ki angarya ve diÄŸer bütün keyfi uygulamalarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

177 yÄ±llÄ±k kamu kurumu olan PTT’nin VarlÄ±k Fonuna devredilerek özel ÅŸirket konumuna getirilmesiyle birlikte kurum çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n iÅŸ güvencesi baÅŸta olmak üzere çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± ve ücretlerin olumsuzluklarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen açÄ±klamada, “Kurumda taÅŸeron çalÄ±ÅŸma yaygÄ±nlaÅŸarak kadrolu personel sayÄ±sÄ± azaltÄ±ldÄ±. ÇalÄ±ÅŸanlar Ä°dari Hizmet SözleÅŸmesi (Ä°HS) adÄ± altÄ±nda yeni bir statü ile tanÄ±ÅŸtÄ±lar. KPSS ile baÅŸlayanlar Ä°HS denilen statüde (ne iÅŸçi ne memur) iÅŸe alÄ±ndÄ±lar. Kadrolu ve Ä°HS’lilerle aynÄ± iÅŸi yapmalarÄ±na raÄŸmen paso hakkÄ± baÅŸta olmak üzere yemek ücretleri, servis haklarÄ± mesai ücret bedelleri ve hatta iÅŸbaÅŸÄ± ve paydos saatleri bile farklÄ±lÄ±k gösteriyor. PTT’de aynÄ± iÅŸi yapan kadrolu bir daÄŸÄ±tÄ±cÄ± ortalama 3800-4000 lira maaÅŸ alÄ±rken Ä°HS’li olarak çalÄ±ÅŸan daÄŸÄ±tÄ±cÄ± da ancak mesailerle kadrolularÄ±n maaÅŸÄ± kadar alabiliyorken taÅŸeron olarak daÄŸÄ±tÄ±cÄ±lÄ±k yapan iÅŸçi 2100-2300 arasÄ± ücret alabiliyor. Üstelik yol yemek dahil” denildi.

ALINACAK TASARRUF TEDBÄ°RLERÄ° YÄ°NE EMEKÇÄ°LERE YANSITILIYOR

Ekonomideki kötüye gidiÅŸin ve buna baÄŸlÄ± olarak alÄ±nacak tasarruf tedbirlerinin yine iÅŸçi ve emekçilere yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen açÄ±klamada, “GeçtiÄŸimiz haftalarda PTT Genel MüdürlüÄŸü ve BaÅŸmüdürlüklerce yapÄ±lan bilgilendirme toplantÄ±sÄ±nda ilk iÅŸ olarak müdürlere ödenen mesaileri ortadan kaldÄ±rÄ±p aynÄ± zamanda kurumun bütün müdürlere ödediÄŸi temsil ödeneÄŸini iptal etmesi de krizin faturasÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸanlara kesileceÄŸinin göstergesidir. AynÄ± toplantÄ±da bundan böyle iÅŸlerin daha sÄ±kÄ± takip edileceÄŸi en ufak bir hataya dahi yer olmadÄ±ÄŸÄ±, en ufak bir hatanÄ±n iÅŸten ayrÄ±lmayla sonuçlanacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek gözdaÄŸÄ± vermeyi ihmal etmemiÅŸlerdir” ifadelerine yer verildi.

TÜM KEYFÄ° UYGULAMALARIN KARÅžISINDA OLACAÄžIZ

“PTT iÅŸ kolu olarak iletiÅŸim iÅŸkolunda olmasÄ±na karÅŸÄ±n daÄŸÄ±tÄ±m, ayrÄ±m ve kayÄ±t iÅŸlerini yapan iÅŸçilerin giriÅŸ kodlarÄ± ilgili taÅŸeron firmalarÄ±n birden fazla iÅŸ unvanÄ± (tekstil,inÅŸaat,otomotiv,otel ve lokantacÄ±lÄ±k,taÅŸÄ±ma vs) üzerinden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için aynÄ± iÅŸi yapan iÅŸçilerin her biri farklÄ± farklÄ± iÅŸkolunda gözükebiliyor” denilen açÄ±klamada ÅŸunlar söylendi:

“Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ olarak, biz iÅŸkolu tespitinin yapÄ±lmasÄ± için gerekli süreçleri baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi, paso meselesi baÅŸta olmak üzere ücret eÅŸitsizliÄŸi, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n eÅŸitsizliÄŸi,güvencesiz çalÄ±ÅŸma, çalÄ±ÅŸma alanÄ±nda ki angarya ve diÄŸer bütün keyfi uygulamalarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtmek isteriz. PTT taÅŸeron iÅŸçisi baÅŸta olmak üzere iÅŸçilerin örgütlenmesinin önünde ki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için mücadele edeceÄŸimizin bilinmesini isteriz.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Ä°ÅŸÃ§ilere â€˜kendi adÄ±na pul bastÄ±r satÄ±n alâ€™ baskÄ±sÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 18:32

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