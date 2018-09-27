Eski eÅŸ ÅŸiddetine maruz kalan DurgÃ¼l YazÄ±cÄ±oÄŸlu adalet istiyor

EvliliÄŸi boyunca eÅŸinin ÅŸiddetine maruz kalan DurgÃ¼l YazÄ±cÄ±oÄŸlu, boÅŸandÄ±ktan sonra da kÄ±zÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± tehdidi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

EvliliÄŸi boyunca kÄ±zÄ± ile birlikte eÅŸinin ÅŸiddetine maruz kalan Durgül YazÄ±cÄ±oÄŸlu, ÅŸimdi de kÄ±zÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. BoÅŸandÄ±ÄŸÄ± halde eski eÅŸinin ÅŸiddetinden ve tehditlerinden kurtulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Durgül YazÄ±cÄ±oÄŸlu, tüm ÅŸikayetlerine raÄŸmen devletin hiçbir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. YazÄ±cÄ±oÄŸlu, “ArtÄ±k adaletin benden, ezilenden, öteki olandan yana olmasÄ±nÄ± ve bu erkekliÄŸin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum” diye konuÅŸtu.

ekmekvegul.net'te yer alan habere göre; Durgül YazÄ±cÄ±oÄŸlu, Bodrum’da 2011 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Alpay Kars’tan evlendikten bir süre sonra ÅŸiddet görmeye baÅŸladÄ±. Hamile olduÄŸu süreçte de fiziksel ÅŸiddete maruz kalan, defalarca darbedilen YazÄ±cÄ±oÄŸlu, darp raporu alarak savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayette bulunup boÅŸanma davasÄ± açtÄ±. Alpay Kars’Ä±n alkol ve öfke kontrolü sorunu olduÄŸunu aktaran YazÄ±cÄ±oÄŸlu, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n boÅŸanma sürecinde kÄ±sa süreli bir uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± verdiÄŸini ancak Kars’Ä±n kendisine yönelik ÅŸiddetinin boÅŸandÄ±ktan sonra da devam ettiÄŸini aktardÄ±: KÄ±zÄ±mÄ±n saÄŸlÄ±k masrafÄ± ile ilgili aramÄ±zda çÄ±kan tartÄ±ÅŸma sonucu ‘boÅŸandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z halde’ kÄ±zÄ±mÄ±n gözü önünde ve sokakta bana iki yumruk atarak ve arabayÄ± geri geri sürüp bana çarparak canÄ±ma kastetti. Bu konuyla ilgili ÅŸikayette bulundum ancak savcÄ± tarafÄ±ndan darp raporum gerçekçi bulunmadÄ± ve ne koruma kararÄ± ne de uzaklaÅŸtÄ±rma çÄ±ktÄ±. Bodrum Aile Mahkemesinin bu kararÄ±na itiraz etmeme raÄŸmen ÅŸikayetim Asli Hukuk Mahkemesi tarafÄ±ndan bir daha itiraz edilmemek üzere kapatÄ±ldÄ±.

ÅžÄ°DDET GÖSTEREN BABA VELAYETÄ° ALMAYA ÇALIÅžIYOR...

Tüm bunlarÄ±n üzerine Durgül YazÄ±cÄ±oÄŸlu bir de kÄ±zÄ±nÄ±n velayetinin Alpay Kars’a verilmesi tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya ve “KÄ±zÄ±mÄ± karar gereÄŸi bir süreliÄŸine babasÄ±na teslim ettim. O gün babasÄ± Alpay Kars, kÄ±zÄ±mÄ± bir erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n oteline bÄ±rakmÄ±ÅŸ... KÄ±zÄ±m, havuzda sÄ±rtÄ±nÄ± vurup yaralamÄ±ÅŸ. Kontrolsüz ve gözetimsiz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için bunun olmasÄ± çok normal. Fakat çocuÄŸumu önce Devlet Hastanesine götürüp darp raporu almÄ±ÅŸ sonra da jandarmaya giderek hakkÄ±mda mesnetsiz ve acÄ±masÄ±zca ÅŸikayette bulunmuÅŸ ‘Annesi kÄ±zÄ±ma ÅŸiddet uyguluyor’ diye... Ertesi gün bu darp iftirasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k ve darp raporuna itiraz etmek için tekrar Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suç duyurusunda bulundum. Åžiddet ile ilgili soruÅŸturmam, darp soruÅŸturmasÄ± ve suç duyurum Bodrum adliyesinde aynÄ± savcÄ±da. Ne olacak bilmiyorum” diyerek anlattÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± süreci.

‘ADALET ARTIK ÖTEKÄ°NDEN YANA OLSUN’

ArtÄ±k tüm bu yaÅŸananlardan çok yorulduÄŸunu ancak kÄ±zÄ± için mücadele etmeyi sürdüreceÄŸini söyleyen YazÄ±cÄ±oÄŸlu, “ArtÄ±k adaletin benden, ezilenden, öteki olandan yana olmasÄ±nÄ± ve tabii ki bu erkekliÄŸin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum. Hukukun artÄ±k güçlüden yana deÄŸil, kendi ayaklarÄ± üzerinde durabilen kadÄ±nlarÄ±n yanÄ±nda olmasÄ±nÄ± istiyorum. Sivil toplum ve kadÄ±n örgütlerinin, insanlarÄ±n bana destek olmasÄ±nÄ± istiyorum” diyerek dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. "AynÄ± durumda olabilecek diÄŸer kadÄ±nlara, sözlerimle cesaret vermek istiyorum” diyen YazÄ±cÄ±oÄŸlu, “KadÄ±nlar susmasÄ±nlar, haklarÄ±nÄ± ancak konuÅŸarak ve eyleme geçerek edinebilirler. UmarÄ±m her geçen gün kadÄ±nlar ve çocuklar açÄ±sÄ±ndan daha yaÅŸanÄ±lÄ±r bir dünya olur. Ben kendi nezdimde bunu baÅŸarÄ±yor olmakla uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±m” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

KadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet artarak sÃ¼rÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 17:55

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