Åžirket konkordato ilan etti; belediye iÅŸÃ§ileri ortada bÄ±raktÄ±

Kocaeli'de belediyenin kanalizasyon altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten taÅŸeron ÅŸirket Atinak MÃ¼hendislik konkordato ilan etti. 300 iÅŸÃ§i Ã¼cretlerini istiyor

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

Kocaeli Su ve Kanalizasyon Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸü (Ä°SU) tarafÄ±ndan Derince ve Körfez’de yaptÄ±rÄ±lan altyapÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± ihalelerini alan Atinak Mühendislik, konkordato ilan edince iÅŸçiler alacaklarÄ±nÄ± alamadÄ±. Atinak Mühendislik bünyesinde çalÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçiler, ücretlerini alamayÄ±nca Ä°SU Genel MüdürlüÄŸü önüne giderek haklarÄ±nÄ± istedi. YaklaÅŸÄ±k 300 taÅŸeron iÅŸçinin 3 aylÄ±k ücret alacaÄŸÄ± bulunuyor.

Ä°ÅŸçiler, konkordato ilan eden çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± firmaya tasfiye süreci için atanan komiserin ödeme sorumluluÄŸunu iflas ilan eden firmaya, firmanÄ±n ise Ä°SU’ya havale etmesinden ÅŸikayetçi.

‘Ä°SU’YA ÅžÄ°KÂYET ETTÄ°K Ä°LGÄ°LENMEDÄ°LER’

GörüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçilerden, firmada haritacÄ± olarak çalÄ±ÅŸan Çetin AydÄ±n, Ä°SU’nun aylar önce Atinak Mühendislikten iÅŸi alarak baÅŸka bir firmaya vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek, “Bizi sahada engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar, 3, 4 ay önce bir ÅŸeylerin olduÄŸu belliydi” dedi.

Ä°ÅŸçilerin asgari ücretli gösterildiÄŸini belirten AydÄ±n, “Ben normalde 3 bin lira alÄ±yordum ama bankadan asgari ücreti çekiyor, geri kalanÄ± elden alÄ±yordum. Bunu Ä°SU’ya defalarca ÅŸikâyet ettik, kimse ilgilenmedi. Åžimdi 3 aylÄ±k alacaklarÄ±mÄ±zÄ± asgari ücret üzerinden ödeyecekler. Peki, elden alacaklarÄ±mÄ±z ne olacak? Buna bir ÅŸey demiyorlar” diye konuÅŸtu.

‘ÅžANTÄ°YEDE KALIYORUZ, SULARIMIZI KESTÄ°LER’

ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± defalarca aradÄ±klarÄ±nÄ± aktaran AydÄ±n, “Bizi durmadan giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ yapmÄ±ÅŸ göstermiÅŸler. Beni çÄ±karmÄ±ÅŸlar mesela ama ben o günlerde çalÄ±ÅŸtÄ±m. SGK’ya gittik, onlar da ilgilenmedi. Ä°SU da bizi kandÄ±rdÄ±. Ä°SU’nun amacÄ± bizim ÅŸirketi tasfiye etmekti ki bunu yaptÄ±. Åžirket bize ne yaptÄ±ysa ÅŸimdi Ä°SU bize onu yapÄ±yor.

Gurbetten gelip ÅŸantiyede kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AydÄ±n, “Ä°ÅŸ durmuÅŸ durumda. 15 gündür ÅŸantiyede yemeÄŸimizi kestiler, kendimiz cebimizden ödüyoruz, bisküvilerle geçiÅŸtiriyoruz. Bu sabah da sularÄ±mÄ±zÄ± kestiler. Bizim ÅŸantiyede kalmamÄ±zÄ± istemiyorlar. Bize ‘Gidin’ diyorlar. 17-18 iÅŸçi kaldÄ± ÅŸantiyede. AmaçlarÄ± ÅŸantiyeyi boÅŸaltÄ±p yeni bir firma getirmek. Mahkemeye vereceÄŸiz ama umudumuz yok açÄ±kçasÄ±” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 17:56

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