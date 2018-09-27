BekÃ§ilerin esnafa ters kelepÃ§e ve iÅŸkence uygulamasÄ± Meclis gÃ¼ndeminde

Antep Åžehitkamil Sanayi Sitesinde Ã¼Ã§ mahalle bekÃ§isinin iki esnaf ve bir Suriyeli genci darbettikten sonra ters kelepÃ§elemesi Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±ndÄ±

Antep’in Åžehitkamil ilçesindeki sanayi sitesinde geçtiÄŸimiz hafta üç mahalle bekçisinin iki esnaf ve bir Suriyeli genci "KöpeÄŸi niye baÄŸlamÄ±yorsunuz?" diyerek tekme tokat dövdükten sonra ters kelepçelemesi Meclis gündemine taÅŸÄ±ndÄ±.

HDP Antep Milletvekili Mahmut ToÄŸrul, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’ya olayla ilgili adli bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±p baÅŸlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. YaÅŸanan olay sonrasÄ± ise Mehmet PiÅŸkin, gittikleri iki hastane tarafÄ±ndan kendilerine darp raporu verilmediÄŸini ve polislerin kendilerine gözaltÄ±nda hakaret ettiklerini söyledi.

ToÄŸrul, Soylu’ya ÅŸu sorularÄ± sordu:

Mehmet PiÅŸkin, Hasan PiÅŸkin ve Suriyeli gencin bekçi ve polisler tarafÄ±ndan iÅŸkence gördükleri doÄŸru mudur? GözaltÄ±nda iÅŸkence gördükleri araÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Ä°ddialarÄ±n doÄŸru çÄ±kmasÄ± halinde olayda sorumluluÄŸu bulunan görevlileri açÄ±ÄŸa almayÄ± düÅŸünüyor musunuz?

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 17:43

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