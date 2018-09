TofaÅŸâ€™Ä±n kararÄ± Sumiriko Hose iÅŸÃ§ilerini tedirgin etti

Tofaş'ın üretimi 9 gün durduracağını açıklaması, yan sanayide de tedirginlik yarattı: Tofaş ne zaman dursa biz de duruyoruz. Şu an her şey belirsiz.

Arzu ERKAN

Kocaeli

TOFAŞ’ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yurt içi pazarda daralma gerekçesi ile Bursa fabrikasında Ekim ayı içerisinde 9 gün üretime ara vereceğini açıklaması, yan sanayisi durumundaki Kocaeli’ndeki Sumiriko Hose fabrikasında çalışan işçileri de tedirgin etti. Tofaş’ta üretim yapılmayan günlerde Sumiriko Hose’da da üretim yapılmadığını belirten işçiler, 9 günlük üretim durdurma kararından önce de fabrika yönetiminin 22 ve 29 Eylül tarihlerinde Tofaş’taki duruş nedeniyle fabrikada çalışma olmayacağını duyurduğunu dile getirdi.

Tofaş tarafından dün KAP’a yapılan bildirim sonrası fabrikada tedirginliğin arttığını kaydeden işçi, “Şu an için bize bir açıklama yapılmadı. Ama Tofaş ne zaman dursa biz de duruyoruz. Öyle olunca bizde de 9 günlük duruş gündeme gelebilir. Şu an her şey belirsiz. Fabrikada sendika yok ama kendi seçtiğimiz temsilciler var. Onların da ne kadar işçileri temsil ettiği tartışılır tabi. Haftalardır temsilciler işçilere ‘Aman ha dikkat edin, yarısı işverenden, yarısı bizden demeyin. Durum kötü hepinizi işten atarlar’ diyor. Temsilci böyle derse işçiler nasıl korkmasın” şeklinde konuştu.

MUVAFAKATNAME İMZALATTILAR

Geçtiğimiz hafta fabrika yönetiminin tüm işçilere ücretsiz izne ilişkin muvafakatname imzalattığını belirten bir işçi “İmzaladığımız belgede, ‘22 ve 29 Eylül cumartesi günlerinde üretim duruşu gerçekleşecek olması nedeniyle üretimde çalışmayacağım sürenin yarısının ücretli izinli, diğer yarısının da yıllık izin bakiyem var ise yıllık izin, bulunmaması durumunda ücretsiz izin kullanmayı peşinen kabul ve taahhüt ediyorum’ diyordu. Bunu hepimiz imzaladık. İşten çıkarmaların olduğu bir ortamda imzalamama şansımız zaten yok” diye konuştu.

TOFAŞ’ta üretimin 9 gün durdurulmasına işçiler tepkili

Renault'ta cumartesileri üretim olmayacak

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Eylül 2018 17:44

www.evrensel.net