TofaÅŸâ€™Ä±n kararÄ± Sumiriko Hose iÅŸÃ§ilerini tedirgin etti

TofaÅŸ'Ä±n Ã¼retimi 9 gÃ¼n durduracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±, yan sanayide de tedirginlik yarattÄ±: TofaÅŸ ne zaman dursa biz de duruyoruz. Åžu an her ÅŸey belirsiz.

Arzu ERKAN

Kocaeli

TOFAÅž’Ä±n Kamuoyu AydÄ±nlatma Platformu’na (KAP) yurt içi pazarda daralma gerekçesi ile Bursa fabrikasÄ±nda Ekim ayÄ± içerisinde 9 gün üretime ara vereceÄŸini açÄ±klamasÄ±, yan sanayisi durumundaki Kocaeli’ndeki Sumiriko Hose fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçileri de tedirgin etti. TofaÅŸ’ta üretim yapÄ±lmayan günlerde Sumiriko Hose’da da üretim yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, 9 günlük üretim durdurma kararÄ±ndan önce de fabrika yönetiminin 22 ve 29 Eylül tarihlerinde TofaÅŸ’taki duruÅŸ nedeniyle fabrikada çalÄ±ÅŸma olmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸunu dile getirdi.

TofaÅŸ tarafÄ±ndan dün KAP’a yapÄ±lan bildirim sonrasÄ± fabrikada tedirginliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden iÅŸçi, “Åžu an için bize bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. Ama TofaÅŸ ne zaman dursa biz de duruyoruz. Öyle olunca bizde de 9 günlük duruÅŸ gündeme gelebilir. Åžu an her ÅŸey belirsiz. Fabrikada sendika yok ama kendi seçtiÄŸimiz temsilciler var. OnlarÄ±n da ne kadar iÅŸçileri temsil ettiÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r tabi. HaftalardÄ±r temsilciler iÅŸçilere ‘Aman ha dikkat edin, yarÄ±sÄ± iÅŸverenden, yarÄ±sÄ± bizden demeyin. Durum kötü hepinizi iÅŸten atarlar’ diyor. Temsilci böyle derse iÅŸçiler nasÄ±l korkmasÄ±n” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

MUVAFAKATNAME Ä°MZALATTILAR

GeçtiÄŸimiz hafta fabrika yönetiminin tüm iÅŸçilere ücretsiz izne iliÅŸkin muvafakatname imzalattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten bir iÅŸçi “Ä°mzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z belgede, ‘22 ve 29 Eylül cumartesi günlerinde üretim duruÅŸu gerçekleÅŸecek olmasÄ± nedeniyle üretimde çalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±m sürenin yarÄ±sÄ±nÄ±n ücretli izinli, diÄŸer yarÄ±sÄ±nÄ±n da yÄ±llÄ±k izin bakiyem var ise yÄ±llÄ±k izin, bulunmamasÄ± durumunda ücretsiz izin kullanmayÄ± peÅŸinen kabul ve taahhüt ediyorum’ diyordu. Bunu hepimiz imzaladÄ±k. Ä°ÅŸten çÄ±karmalarÄ±n olduÄŸu bir ortamda imzalamama ÅŸansÄ±mÄ±z zaten yok” diye konuÅŸtu.

TOFAÅžâ€™ta Ã¼retimin 9 gÃ¼n durdurulmasÄ±na iÅŸÃ§iler tepkili

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 17:44

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