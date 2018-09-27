75. YÄ±l Ã–zel Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulunda Ã¶ÄŸretmen deÄŸiÅŸimine veli tepkisi

Ä°zmir Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesine baÄŸlÄ± 75. YÄ±l Ã–zel Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulunda Ã§alÄ±ÅŸan 5 Ã¶ÄŸretmenin gÃ¶revine son verilmesine Ã¶ÄŸrenci velileri tepki gÃ¶sterdi.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

Dokuz Eylül Üniversitesine ait 75. YÄ±l Özel Ä°lköÄŸretim Okulunda 5 öÄŸretmenin görevine son verilmesine veliler tepkili. ÖÄŸretmenlerin sözleÅŸmesinin feshedilmesinin nedenini öÄŸrenemeyen veliler, “Yeni rektörle birlikte birçok ÅŸey deÄŸiÅŸti. Biz çocuklarÄ±mÄ±zÄ± öÄŸretmen kadrosu için kaydettik ve bunun için para ödedik. Åžimdi ‘kandÄ±rÄ±ldÄ±k’ mÄ± diyeceÄŸiz?” dedi.

MayÄ±s ayÄ±nda kayÄ±tlarÄ±nÄ± yenileyen veliler, okulun ilk haftasÄ±nda öÄŸretmenlerin sözleÅŸmelerinin feshedildiÄŸini öÄŸrendi. Okul yönetimine konuya iliÅŸkin dilekçe veren velilere yönetimin cevabÄ±nda ise, velilerin kuruma karÅŸÄ± provoke edici tutum ve söylemlerde bulunduklarÄ± ve kuruma zarar veren velilerin çocuklarÄ±nÄ± okuldan alma haklarÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtildi.

‘PROVOKE EDÄ°CÄ° TUTUM…’

ÇocuÄŸunu okula sÄ±rasÄ±, tahtasÄ± için deÄŸil öÄŸretmen kadrosu için kaydettiÄŸini anlatan ismini vermek istemeyen bir veli “Ancak öÄŸretmenlerin sözleÅŸmelerinin yenilenmediÄŸini Eylül’ün ilk haftasÄ± öÄŸrendik. Biz, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n kayÄ±tlarÄ±nÄ± öÄŸretmenlerimiz orada diye yenilettik sonuçta” dedi. Okul yönetiminin verdiÄŸi cevaba da tepkili olan veli ÅŸunlarÄ± söyledi “Cevapta ‘Daha iyi, ileriye dönük bir eÄŸitim verebilmek için yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r’ diye yazmÄ±ÅŸlar. ÖÄŸretmenlerimiz zaten en az 10 yÄ±llÄ±k öÄŸretmen ve bu demek oluyor ki, bu 10 yÄ±llÄ±k süreç içerisinde çocuklarÄ±mÄ±z kötü eÄŸitim aldÄ±. Üstüne bizim tepkimiz için ‘provoke edici tutum’ diye yazmÄ±ÅŸlar. Bu cevaba anlam veremiyoruz” diye konuÅŸtu. Velilerin çoÄŸunluÄŸunun Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ve hastanesinde çalÄ±ÅŸanlardan oluÅŸtuÄŸunu belirten veli, üniversite çalÄ±ÅŸanÄ± olan velilerin kaygÄ±lardan kaynaklÄ± bu duruma çok fazla ses çÄ±karamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Yeni rektörle birlikte sürekli sorun yaÅŸar hale geldiklerini iddia eden veli, “Her okulda olan güven duygusu bizde yok, sürekli tedirginiz. Acaba bugün hangi öÄŸretmeni gönderecekler diye düÅŸünmek istemiyoruz” dedi.

Veliler tepkili: Ä°nÅŸaat bitmedi, eÄŸitim baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 17:34

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