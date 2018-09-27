PTTâ€™de iÅŸ gÃ¼venliÄŸi hiÃ§e sayÄ±larak tadilat yapÄ±lÄ±yor

Haber-Sen, Pasaportâ€™taki PTT iÃ§inde tadilat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±rken Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rmesinin iÅŸÃ§i saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu dile getirdi.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir Pasaport’taki PTT binasÄ±nÄ±n içinde tadilat çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±rken, bir taraftan da çalÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸlerine devam ettiÄŸini belirten Haber-Sen Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Necmi Kupa, söz konusu tadilattan dolayÄ± PTT çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ±n iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu dile getirdi.

PTT’nin Ä°zmir Cumhuriyet MeydanÄ±’ndaki bölge müdürlüÄŸünde geçtiÄŸimiz günlerde tadilat çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±. MüdürlüÄŸün yanÄ± sÄ±ra, mektup, kargo ve ödeme haznelerinin bulunduÄŸu alan ikiye ayrÄ±lmak isteniyor. Genel MüdürlüÄŸün talimatÄ± ile ikiye bölünen binanÄ±n deniz gören kÄ±smÄ±nÄ±n PTT AVM’ye ayrÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Ancak tadilat iÅŸlemlerinin mesai saatlerinde yapÄ±lmasÄ± çalÄ±ÅŸanlar için sorun yaratÄ±yor. PTT çalÄ±ÅŸanlarÄ±, gürültü, toz ve kirlilik içinde günlük iÅŸlemlerini sürdürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Konu Haber-Sen tarafÄ±ndan yazÄ±lan dilekçe ile müdürlüÄŸe taÅŸÄ±ndÄ±. Dilekçede çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ksÄ±z ve iÅŸ güvenliÄŸi ve iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸu belirtildi.

Dilekçede tadilatÄ±n yemekhane ve kadÄ±nlar tuvaletinde yapÄ±lmasÄ±nÄ±n maÄŸduriyet yarattÄ±ÄŸÄ± da dile getirildi. Dilekçeye cevap veren PTT MüdürlüÄŸü, çalÄ±ÅŸmalarÄ±n daha ne kadar süreceÄŸi hakkÄ±nda bilgi vermedi, yemekhane ve kadÄ±nlar tuvaletinin geriye kalan alana taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Evrensel’e açÄ±klamada bulunan Haber-Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Necmi Kupa, inÅŸaat içinde memurlara iÅŸ yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, “PTT’de çok sayÄ±da iÅŸlem yapÄ±lÄ±yor ve gelen insanlar da rahatsÄ±z oluyor. Gürültü ve tozdan dolayÄ± motivasyon saÄŸlanamÄ±yor ve bu insanlardan verimlilik ve performans bekleniyor. Gerekli ÅŸartlar saÄŸlanmadan iÅŸ bekleniyor. Tadilat sürecinde iÅŸlemlerin baÅŸka bir yere taÅŸÄ±nmaya lazÄ±m. Bu ÅŸartlarda çalÄ±ÅŸma yapÄ±lamaz. Soruna iliÅŸkin itirazlarÄ±mÄ±zÄ± dile getireceÄŸiz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 17:32

www.evrensel.net