3. HavalimanÄ±'nÄ±n toplu ulaÅŸÄ±m ihalesini belediyenin ÅŸirketi aldÄ±

3. HavalimanÄ±â€™nÄ±n toplu ulaÅŸÄ±m ihalesini Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne baÄŸlÄ± OtobÃ¼s A.Åž. aldÄ±.

Ä°stanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (Ä°ETT) Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lan 3’üncü HavalimanÄ± Toplu UlaÅŸÄ±m Ä°halesi, BeyoÄŸlu Tünel'de bulunan Genel Müdürlük binasÄ±nda gerçekleÅŸti. "BagajlÄ± Lüks TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k Toplu UlaÅŸÄ±m Ä°halesi" adÄ±yla gerçekleÅŸtirilen ihaleye 9 firma davet edilirken, 6 firma teklif sunmadÄ±.

Ä°HALEYÄ° BELEDÄ°YENÄ°N ÅžÄ°RKETÄ° ALDI

Ä°haleye 702 milyon tahmini bedel üzerinde üç firma teklif verdi; SarÄ±lar Ä°nÅŸaat AÅž, Bursa Belediyesi'nin firmasÄ± BurulaÅŸ ve Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi'nin ÅŸirketi Otobüs A.Åž. Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi'nin ÅŸirketi Otobüs A.Åž., 755 milyon 820 bin liralÄ±k teklif sunarak, ihaleyi kazandÄ±.



Daha önce gerçekleÅŸen Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ± ihalesini 475 milyon lira ile Altur-HavaÅŸ-Free konsorsiyumu kazanmÄ±ÅŸ, ancak Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal, "kamu yararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±" gerekçesiyle ihaleyi onaylamamÄ±ÅŸtÄ±. (MA)

Yeni HavalimanÄ±'nÄ±n ulaÅŸÄ±m ihalesi iptal edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 17:29

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