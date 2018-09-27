HDPâ€™deÂ â€˜ilkesel ittifaklara kapÄ± aÃ§Ä±kâ€™

HDPâ€™de yerel seÃ§im stratejisi netleÅŸiyor: Hedef her kesimin benimseyeceÄŸi adaylar

Yerel seçimler konusunda AKP ve MHP ittifak konusunda anlaÅŸÄ±rken, muhalefetin nasÄ±l bir strateji izleyeceÄŸi merak konusu. Seçimlere dair çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerellerden kent konferanslarÄ±yla baÅŸlatan HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP), hem bölgede hem de batÄ±da nasÄ±l bir seçim stratejisi ve ittifakÄ±nÄ± geliÅŸtireceÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±yor.

Mezopotamya haber ajansÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, yerelde “Demokratik Muhalefet BuluÅŸmalarÄ±” adÄ±yla 60’ya yakÄ±n merkezde toplantÄ±lar gerçekleÅŸtiren HDP, bu hafta sonu da Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu toplantÄ±larÄ±nda seçim hazÄ±rlÄ±klarÄ± ve ittifak tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bir kez daha masaya yatÄ±racak. Bölge kentlerinde kayyÄ±m atanan belediyeleri geri almak ve mevcut belediye sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± hedefleyen HDP, Türkiye’nin batÄ±sÄ±nda oylarÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ± bir stratejiyle seçimlere hazÄ±rlanacak.

Parti kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgilere göre; HDP özellikle baÅŸta Ä°zmir, Ankara ve Ä°stanbul olmak üzere büyükÅŸehirlerde “nitelikli adaylar” göstermeyi tartÄ±ÅŸÄ±yor. Aday gösterilecek isimlerin en geniÅŸ konsensüsü saÄŸlamasÄ± için de merkezi ve yerel her türlü ittifakÄ±n oluÅŸmasÄ± konusunda açÄ±k kapÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ± yönünde tartÄ±ÅŸmalar olduÄŸu belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

AKP ve MHP, yerel seÃ§imde ittifak iÃ§in anlaÅŸtÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 17:04

www.evrensel.net