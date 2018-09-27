KÄ±zÄ±nÄ±n okul taksidini Ã¶deyemeyen anneye 3 ay hapis cezasÄ±

Antalya'da kÄ±zÄ±nÄ±n okul taksidini Ã¶deyemeyen Deniz Ã‡avuÅŸ, 90 gÃ¼nlÃ¼k hapis cezasÄ± aldÄ±. Ã‡avuÅŸ, 4 Ekim'e kadar borcunu Ã¶deyemezse cezaevine girecek.

Antalya'nÄ±n Manavgat ilçesinde yaÅŸayan Deniz ÇavuÅŸ, kÄ±zÄ±nÄ± gönderdiÄŸi özel lisenin 7 bin liralÄ±k taksidini ödeyemeyince icralÄ±k oldu. Borcu ödeyemeyen ÇavuÅŸ, 90 günlük hapis cezasÄ± aldÄ±. Deniz ÇavuÅŸ, 4 Ekim'e kadar borcu ödeyemezse cezaevine girecek.

Deniz ÇavuÅŸ, 2015-2016 eÄŸitim- öÄŸretim yÄ±lÄ±nda lise son sÄ±nÄ±fta okuyacak kÄ±zÄ± N.K.'yi özel bir okula kaydettirdi. O dönem hediyelik eÅŸya dükkanÄ± bulunan Deniz ÇavuÅŸ'un iÅŸleri kötüye gitti. Ä°ÅŸ yerinin bulunduÄŸu çarÅŸÄ± da kaçak olduÄŸu gerekçesiyle belediye tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸ yerini baÅŸka bir yere taÅŸÄ±yan Deniz ÇavuÅŸ'un borçlarÄ± arttÄ±. Vergi dairesi olmak üzere piyasaya borçlarÄ±nÄ± ödeyemeyen ÇavuÅŸ'un evi, otomobili haczedildi ve satÄ±ldÄ±. ÇavuÅŸ, kÄ±zÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± özel okula olan yaklaÅŸÄ±k 7 bin liralÄ±k borcunu da ödeyemedi ve icraya verildi.

OKUL DÄ°PLOMAYI VERMEYÄ°NCE TAAHHÜT Ä°MZALAMAK ZORUNDA KALDI

Üniversiteyi kazanan Deniz ÇavuÅŸ'un kÄ±zÄ± N.K. üniversiteye kayÄ±t için gereken diplomayÄ± almak için borçlu olduklarÄ± okuluna gittiÄŸinde yetkililer borç ödenmezse veya ödeme taahhüdünde bulunulmazsa diplomayÄ± vermeyeceklerini söyledi. Deniz ÇavuÅŸ, bunun üzerine icra dairesine giderek taahhüt imzaladÄ± ve diplomayÄ± okuldan alarak, devletin verdiÄŸi öÄŸrenim ve katkÄ± kredisiyle kÄ±zÄ±nÄ±n üniversiteye kaydÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±.

HAPÄ°S CEZASI VERÄ°LDÄ°

KÄ±zÄ± bu yÄ±l 3'üncü sÄ±nÄ±fta olan Deniz ÇavuÅŸ, aradan geçen sürede iÅŸ bulamadÄ±. KÄ±zÄ±nÄ±n okuluna olan borcu ödeme taahhüdüne uymadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Manavgat Ä°cra Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan hakkÄ±nda 90 günlük tazyik hapsi kararÄ± verilen Deniz ÇavuÅŸ, geçen pazartesi jandarma tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±narak adliyeye götürüldü ve mahkeme kararÄ± tebliÄŸ edildi.

FotoÄŸraf: Mithat Abakan/DHA

'TAAHHÜT VERMEK ZORUNDA KALDIM'

Deniz ÇavuÅŸ, "KÄ±zÄ±m üniversite sÄ±navlarÄ±nÄ± kazandÄ±. Özel bir okuldaydÄ±, okula kayÄ±t ettirmek için diplomasÄ±nÄ± almak zorundaydÄ±m. Okula borcum olduÄŸundan dolayÄ± gittim, kÄ±zÄ±n diplomasÄ±nÄ± vermediler. Bana, 'Ya avukata taahhüt imzalarsÄ±n ya da borcunu ödersin, o diplomayÄ± o ÅŸekilde sana veririz' dediler. Önce Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü'ne gittim, durumu izah ettim, sonra BÄ°MER'e yazÄ± yazdÄ±m, 'KÄ±zÄ±mÄ±n diplomasÄ±nÄ± vermiyorlar' diye. Avukata taahhüt imzaladÄ±ktan sonra geldim savcÄ±lÄ±ÄŸa 'Bana zorla taahhüt imzalattÄ±lar, kÄ±zÄ±mÄ±n diplomasÄ±nÄ± vermiyorlar, kÄ±zÄ±mÄ±n hayatÄ± söz konusu' dedim. Zorunlu olarak avukata taahhüt vermek zorunda kaldÄ±m. Ama ben bu taahhüdü yerine getiremedim."

BORCU ÖDEYEMEZSE 4 EKÄ°M'DE HAPSE GÄ°RECEK

HastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle belinde tÄ±bbi bir cihazla dolaÅŸan Deniz ÇavuÅŸ 4 Ekim'e kadar borcu ödeyemezse cezaevine girecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 16:37

www.evrensel.net