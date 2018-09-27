Ä°dlib denklemi: TÃ¼rkiye cihatÃ§Ä± gruplara sÃ¶z geÃ§iremezse ne olacak?

Rusya ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda imzalanan Ä°dlibâ€™de 'silahtan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lge' mutabakatÄ±na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar ve sorular devam ediyor.

Rusya ile Türkiye'nin imzaladÄ±ÄŸÄ± Ä°dlib mutabakatÄ±na dair tartÄ±ÅŸmalar ve sorular devam ediyor. CihatçÄ± gruplarÄ±n 15 Ekim’e kadar 15-20 kilometrelik alandan geri çekilmesini ve silahlarÄ±n bÄ±rakmasÄ±nÄ± öngören anlaÅŸma sonrasÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 73. Genel Kurulunda bulunan Rusya, Türkiye ve Ä°ran dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± Sergey Lavrov, Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ve Cevad Zarif, Ä°dlib gündemiyle üçlü zirve gerçekleÅŸtirdi.

Soçi anlaÅŸmasÄ± sonrasÄ± yaÅŸanan geliÅŸmeleri deÄŸerlendiren Gazeteci-Yazar Alptekin DursunoÄŸlu, “Türkiye deyim yerindeyse bu vekalet savaÅŸÄ±nda ‘amelelik’ iÅŸlerini yaptÄ±. DolayÄ±sÄ±yla da hesap ödenmeye gelindiÄŸinde Türkiye’nin ödeyeceÄŸi bedel aÄŸÄ±r olacak” dedi. ErdoÄŸan’Ä±n “silahlÄ± gruplar çÄ±kmaya baÅŸladÄ±” açÄ±klamalarÄ±nÄ±n aksine bu gruplarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n Türkiye’nin sözünü dinlemediÄŸine dikkat çeken DursunoÄŸlu, “Türkiye doÄŸrudan desteklediÄŸi gruba bile söz geçiremiyorsa Soçi AnlaÅŸmasÄ±’ndaki taahhüdünü nasÄ±l yerine getirmek zorunda kalacak?” diye sordu.

LAVROV, ÇAVUÅžOÄžLU VE ZARÄ°F, Ä°DLÄ°B’Ä° KONUÅžTU

Soçi anlaÅŸmasÄ± sonrasÄ± Türkiye’nin Ä°dlib trafiÄŸi devam ediyor. Rusya, Türkiye ve Ä°ran dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± Sergey Lavrov, Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ve Cevad Zarif BM çerçevesinde bir araya geldi.

GörüÅŸmede Ä°dlib’de karadaki durum ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Lavrov, ÇavuÅŸoÄŸlu ve Zarif Ä°dlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde karadaki durumu ve Suriye’deki krize siyasi çözüme yönelik süreci ayrÄ±ntÄ±lÄ± ÅŸekilde ele aldÄ±.

Taraflar görüÅŸmede bir kez daha bu ülkelerin, “Cenevre’de Suriye anayasasÄ± komisyonu kurulmasÄ± ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ±” için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n süreceÄŸi ifade edildi.

REUTERS’TAN HEYET TAHRÄ°R EL ÅžAM Ä°DDÄ°ASI

Bu tartÄ±ÅŸmalar devam ederken Reuters Ä°dlib’deki cihatçÄ± gruplardan El Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± Heyet Tahrir el Åžam’Ä±n Türkiye-Rusya-Ä°ran mutabakatÄ±na uyacaÄŸÄ± iddia etti. Ajansa isminin açÄ±klanmamasÄ± ÅŸartÄ± ile konuÅŸan üst düzey bir muhalif yetkili, Ä°dlib’in yüzde 60-65’ini elinde tutan Heyet Tahrir el Åžam’Ä±n üçüncü kiÅŸiler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile bölgedeki Türkiyeli askeri yetkilileri ile temas kurduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Reuters’a konu ile ilgili Türkiyeli yetkililer tarafÄ±ndan bilgilendirildiÄŸini söyleyen muhalif yetkili, “Ä°ÅŸler yolunda gidiyor. Tahrir el Åžam, anlaÅŸmaya uyacaÄŸÄ±nÄ± duyurmadan, gereÄŸini yerine getireceÄŸini sözünü verdi” dedi.

‘TÜRKÄ°YE VEKALET SAVAÅžINDA ‘AMELELÄ°K’ Ä°ÅžLERÄ°NÄ° YAPTI’

Yazar Alptekin DursunoÄŸlu. FotoÄŸraf: MA

Ä°dlib’de yaÅŸanan geliÅŸmeleri Mezopotamya AjansÄ±na deÄŸerlendiren Yazar Alptekin DursunoÄŸlu, Soçi AnlaÅŸmasÄ± sonrasÄ± Türkiye’nin daha büyük bir yükümlülüÄŸün altÄ±na girdiÄŸin belirtti. Türkiyenin Ä°dlib’deki silahlÄ± gruplarÄ± 15-20 kilometre geriye çekmeyi ve yine bunlarÄ±n aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± da toplamayÄ± taahhüt ettiÄŸini hatÄ±rlatan DursunoÄŸlu, bazÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n Türkiye’nin dediÄŸini yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

DoÄŸrudan Türkiye’nin desteklediÄŸi Suriye Ulusal KurtuluÅŸ Cephesi’nin "Türkiye’nin Ä°dlib’e yönelik operasyonu önlenmesi yönündeki diplomasi çabalarÄ±nÄ± takdirle karÅŸÄ±lÄ±yoruz ama düÅŸman olan Rusya’ya güvenmiyoruz. Bu yüzden ellerimiz tetikte kalmaya devam edecek. Ve biz devrimimizi, silahÄ±mÄ±zÄ± terk etmeyeceÄŸiz" açÄ±klamalarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan DursunoÄŸlu, “Türkiye doÄŸrudan desteklediÄŸi gruba bile söz geçiremiyorsa Soçi AnlaÅŸmasÄ±’ndaki taahhüdünü nasÄ±l yerine getirmek zorunda kalacak? YapabileceÄŸi tek ÅŸey askeri güç kullanmak. Sen Rusya’nÄ±n Ä°dlib’de operasyon, çatÄ±ÅŸma olmasÄ±n istiyordun. Peki o zaman 15-20 kilometrelik alanda bu silahlÄ± gruplara söz de geçiremediÄŸine göre bunlarla savaÅŸacaksÄ±n. Yani Suriye ordusunun ve istediklerini yapmayÄ± düÅŸündüÄŸü ÅŸeyi sen üslenmiÅŸ oluyorsun. Åžu anki fotoÄŸraf bu” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nÄ±n Soçi AnlaÅŸmasÄ± sayesinde Amerika’nÄ±n kimyasal silah bahanesiyle saldÄ±rÄ± tehditlerini boÅŸa çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan DursunoÄŸlu, “O gerilimi düÅŸürmüÅŸ oldu ve böylece bütün bir uluslararasÄ± topluma, ‘Biz fÄ±rsatÄ± verdik ama Türkiye de bunu yapamÄ±yor bundan sonra çare yok. DolayÄ±sÄ±yla rafa kaldÄ±rÄ±lan dosya tekrar raftan indirilebilir” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ÇEVÄ°KÖZ: SURÄ°YE’NÄ°N Ä°Ç SAVAÅžA SÜRÜKLENMESÄ°NE KÄ°M SEBEP OLDU?

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul Milletvekili Ünal Çeviköz. FotoÄŸraf: MA

Öte yandan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda dÄ±ÅŸ politikada yaÅŸanan son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi. Çeviköz ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Türkiye Ä°dlib’deki Ä±lÄ±mlÄ± ve radikal gruplarÄ± birbirlerinden ayÄ±rmak gibi neredeyse imkansÄ±z bir görevi yerine getirmeyi taahhüt etmiÅŸ bulunuyor. Vahim olan, dünya kamuoyunda Türkiye’nin Suriye’de muhalefet adÄ± altÄ±nda gruplaÅŸan terör örgütlerinin himaye ettiÄŸi ÅŸeklinde bir algÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±dÄ±r. Türkiye’nin Ä°dlib konusunda özellikle 7 Eylül tarihindeki Tahran Zirvesi’nde ve 17 Eylül tarihindeki Soçi görüÅŸmesinde izlediÄŸi tutum da bu algÄ±yÄ± ortadan kaldÄ±rmaya yardÄ±mcÄ± olmuyor. Nitekim Rusya Türkiye’nin cihatçÄ± örgütler üzerindeki nüfuzunu kullanmasÄ±nÄ± beklediÄŸini defalarca belirtti. Biz de CHP olarak, yÄ±llardÄ±r bunu dile getiriyor ve bu soruyu soruyoruz. IÅžID’e kim destek verdi, Suriye’de terörün yuvalanmasÄ±na, ülkenin bir iç savaÅŸa sürüklenmesine milyonlarca insanÄ±n evsiz-barksÄ±z kalarak ülkelerini terk etmelerine ve yüzbinlerce insanÄ±n ölümüne sebep olan kanlÄ± bilançoya hangi davranÄ±ÅŸlar yol açtÄ±? Bu sorularÄ±n cevabÄ± mutlaka verilmeli.” (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan: Radikal gruplarÄ±n Ä°dlibâ€™den Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±

Ä°dlibâ€™deki cihatÃ§Ä±lar silahlarÄ±nÄ± teslim etmiyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 16:19

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