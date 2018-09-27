Veliler tepkili: Ä°nÅŸaat bitmedi, eÄŸitim baÅŸladÄ±

Mersin'de 32 derslikli bir okula dönüÅŸtürülmesi planlanan Cengiz Topel Ortaokulu'nda A bloktaki inÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yeni eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ± ile birlikte baÅŸlamasÄ±, velilerin tepkisini çekti. ÖÄŸrencilerin ders iÅŸlediÄŸi diÄŸer bloÄŸu, inÅŸaat alanÄ±ndan sadece çelik paravan ayÄ±rÄ±yor.

Nusratiye Mahallesi'ndeki Cengiz Topel Ortaokulu'nun 32 derslikli bir okula dönüÅŸtürülmesi için 2017- 2018 eÄŸitim- öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ancak çalÄ±ÅŸmalar, 3 aylÄ±k yaz tatili döneminde bitirilemedi. Duruma tepki gösteren veliler, çocuklarÄ±nÄ±n inÅŸaat alanÄ±nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda eÄŸitim görmesinden endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± söyledi. Ödenek bulunamadÄ±ÄŸÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n geciktiÄŸini ileri süren anne-babalar, sadece çelik paravanla kapatÄ±lan inÅŸaat alanÄ±nÄ±n okul bahçesinden ayrÄ±lmasÄ± için ek tedbirlerin alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti. Ä°smini belirtmek istemeyen bir veli, “Okul tam anlamÄ± ile eÄŸitim ve öÄŸretime hazÄ±r deÄŸil. Okul bahçesinin yanÄ± baÅŸÄ±nda inÅŸaat alanÄ± var. ÇocuÄŸumuzu okula gönderirken aklÄ±mÄ±z onlarda kalÄ±yor. Gönlümüz hiç rahat deÄŸil. Bu zamana kadar beklemenin mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamÄ±yorum. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ±na herhangi bir olumsuzluk gelme ihtimali var. Sonuçta yanÄ± baÅŸlarÄ±nda bir inÅŸaat bulunuyor” dedi.

'GÖNÜLLER RAHAT OLSUN'

Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü yetkilileri ise 1960'lÄ± yÄ±llardan bu yana hizmet veren okuldaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yazÄ±ÅŸmalar, ödenek hazÄ±rlanmasÄ± ve ihale süreci nedeni ile geç baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. 3 katlÄ± 32 derslikli binanÄ±n en kÄ±sa sürede hizmete gireceÄŸini ifade eden yetkililer, velilere “Gönülleri rahat olsun” dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 16:14

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