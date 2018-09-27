Ege'de 'Medicane' kasÄ±rgasÄ± bekleniyor

Ä°talya'nÄ±n gÃ¼neyinde etkili olmasÄ± beklenen 'Medicane' kasÄ±rgasÄ± TÃ¼rkiye'yi de etkileyecek. Meteoroloji uyardÄ±.

Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle Ä°talya'nÄ±n güneyinde etkili olmasÄ± beklenen 'Medicane' kasÄ±rgasÄ±nÄ±n, pazar akÅŸamÄ± ya da pazartesi sabahÄ± erken saatlerde, gücünü yitirerek Ä°zmir'e gelmesinin beklendiÄŸi bildirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, saatteki hÄ±zÄ± 180 kilometre öngörülen kasÄ±rganÄ±n, gücünü Yunanistan kÄ±yÄ±larÄ±nda yitirdikten sonra Türkiye'ye gelebileceÄŸini ve saatte 75-80 kilometre hÄ±zla Ege kÄ±yÄ±larÄ±nÄ± etkileyeceÄŸini tahmin ettiklerini söyledi.

'KARAYA UÄžRARSA ZARARI AZ OLUR'

FotoÄŸraf: Umut Karakoyun/DHA Demirören haber AjansÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, Ä°talya'nÄ±n güneyinde denizde oluÅŸmaya baÅŸlamasÄ± beklenen 'Medicane' kasÄ±rgasÄ±nÄ±n, Türkiye'de de özellikle Antalya ve Ä°zmir gibi kentleri etkilemesini beklediklerini açÄ±kladÄ±.

KasÄ±rganÄ±n oluÅŸmasÄ± halinde, ilk verilere göre 30 Eylül Pazar akÅŸamÄ± ya da 1 Ekim Pazartesi sabahÄ± erken saatlerde Ä°zmir'i etkisi altÄ±na almasÄ± bekleniyor. KasÄ±rga yolu üzerinde Güney Yunanistan ve Girit'e uÄŸrarsa Türkiye kÄ±yÄ±larÄ±na zararÄ±nÄ±n az olmasÄ± bekleniyor.

KasÄ±rgalarÄ±n gücünü artÄ±ran en önemli enerji kaynaÄŸÄ±nÄ±n, deniz yüzeyi sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu belirten Doç. Dr. Murat Gündüz, "Türkiye batÄ± sahilini etkilemesini beklediÄŸimiz fÄ±rtÄ±na, henüz oluÅŸmadÄ±. KasÄ±rga cuma sabah erken saatlerde oluÅŸmaya baÅŸlayacak. Bugünkü model tahminlerinde rüzgar hÄ±zÄ± saatte 180 kilometre olarak öngörmekte" dedi.



FotoÄŸraf: Umut Karakoyun/DHA

KasÄ±rganÄ±n ilk olarak Güney Yunanistan'a ineceÄŸini, etkisini kuvvetli rüzgar ve yaÄŸmur olarak burada hissettireceÄŸini öngördüklerini belirten Doç. Dr. Gündüz, bu tür kasÄ±rgalarÄ±n nadir görüldüÄŸünü ve bu nedenle önemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

Güncel modellerle kendilerinin de kasÄ±rgayÄ± takip ettiÄŸini aktaran Doç. Dr. Murat Gündüz, "Bu güçlü fÄ±rtÄ±nalar, Akdeniz'de çok nadir görülen olaylardÄ±r. Bu kadar güçlü fÄ±rtÄ±nalar, geçmiÅŸ yüzyÄ±llarda 10 ya da 20 kez görüldü. Bu nedenle önemli. Kontrol edilmesi, takip edilmesi gerekiyor. Akdeniz'e kÄ±yÄ±sÄ± olan Avrupa ülkelerinde kasÄ±rga tahminlerini takip eden resmi bir kurum yok henüz. Ä°leride iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinden dolayÄ± kasÄ±rgalarÄ±n daha çok, sÄ±k ve güçlü olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Bu nedenle kasÄ±rga tahmin merkezlerine ihtiyaç var" diye uyardÄ±.

'HAZIRLIKLI OLUN'

KasÄ±rganÄ±n Ä°zmir'i etkileyip etkilemeyeceÄŸi henüz kesin olmasa da Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, önlem alÄ±nmasÄ±nda fayda olduÄŸunu belirtti. FÄ±rtÄ±nanÄ±n ilk kÄ±yÄ±larÄ± etkileyeceÄŸini dile getiren Doç. Dr. Murat Gündüz, "Güçlü rüzgarlar, elektrik ÅŸebekelerini, haberleÅŸme hatlarÄ±nÄ± etkileyebilir. Daha sonraki etkisi ise su taÅŸkÄ±nlarÄ± dediÄŸimiz, su seviyelerinin yükselmesi olabilir. Önlem almakta yarar var" dedi.

METEOROLOJÄ°'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla kasÄ±rgayÄ± doÄŸruladÄ±.

FotoÄŸraf: Umut Karakoyun/DHA

AçÄ±klamada, "Orta Akdeniz’de oluÅŸmasÄ± beklenilen alçak basÄ±nç merkezinin derinleÅŸerek ÅŸiddetini arttÄ±rmasÄ± ve tropik fÄ±rtÄ±naya dönüÅŸmesi tahmin ediliyor. Orta Akdeniz’de oluÅŸmasÄ± beklenen fÄ±rtÄ±nanÄ±n hafta sonu doÄŸuya doÄŸru hareket etmesi beklenmektedir. 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hÄ±zÄ±nÄ±n 100-120 km/saate ulaÅŸmasÄ± ve meydana gelecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n da 75 kg/m2 ve üzerinde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ÅŸeklinde olmasÄ± beklenmektedir. Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü olarak fÄ±rtÄ±nanÄ±n oluÅŸumu ve geliÅŸimi takip edilmekte olup; FÄ±rtÄ±nanÄ±n yön, ÅŸiddet ve etkileyeceÄŸi alan konusunda gerekli olduÄŸunda tahmin, uyarÄ± ve açÄ±klamalar yapÄ±lacaktÄ±r" denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 15:43

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