JES atÄ±klarÄ± Ã§ayÄ±n rengini kÄ±rmÄ±zÄ±ya Ã§evirdi

AydÄ±n Germencik’te bulunan ve Büyük Menderes Nehri'ne akan Ä°l ÇayÄ±, jeotermal sondaj kuyularÄ±ndan çÄ±kan sular nedeniyle kÄ±rmÄ±zÄ±ya büründü. ÇayÄ±n kan renginde kÄ±pkÄ±rmÄ±zÄ± aktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören vatandaÅŸlar o anlarÄ± görüntülerken, durumu yetkililere ÅŸikayet etti. AydÄ±n Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü ekipleri de iz sürerek, soruna neden olan ÅŸirkete 24 bin 703 lira ceza kesti.

Büyük Menderes Nehri'ni besleyen Ä°l ÇayÄ±, 24 Eylül Pazartesi günü, kÄ±rmÄ±zÄ± renge büründü. ÇayÄ±n bu hali, halkÄ± tedirgin etti. VatandaÅŸlar cep telefonlarÄ±yla o anÄ± görüntüledi. Bu görüntülerle jandarma ve Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü'ne ÅŸikayette bulundu. Jandarma ekipleri, HÄ±dÄ±rbeyli Mahallesi'nde bulunan, Devlet Su Ä°ÅŸleri'ne (DSÄ°) ait göletten çaya gelen suyun, HÄ±dÄ±rbeyli MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndan itibaren kÄ±rmÄ±zÄ± aktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü yetkilileri de kÄ±sa sürede bölgeye gelerek numune aldÄ±. Ä°l ÇayÄ±'ndaki kirlilikle ilgili tutanak tutuldu. ÇayÄ± kirlettiÄŸi düÅŸünülen jeotermal santralinden herhangi bir atÄ±k bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± görüldü. Bunun üzerine ekipler, nöbet tutmaya baÅŸladÄ±. Bölgeden ekiplerin gittiÄŸini düÅŸünen firma çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bir gün sonra tekrar atÄ±k bÄ±rakmasÄ± üzerine Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü ve jandarma ekipleri suçüstü yaptÄ±. Durumu tutanak altÄ±na alan ekipler, jeotermal santral firmasÄ±na, 24 bin 703 TL ceza kesti. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 15:24

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